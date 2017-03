Rauno Parras: küllap on HC Viking oma õppetunni saanud

Jäähoki Eesti meistriliigas minnakse finaalseeria kolmandale mängule vastu seisul 1:1. Nii tänane kodumeeskond HC Viking kui ka Narva Paemurru Spordikool on senisest kahest kohtumisest teeninud ühe võidu. Eesti meistritiitli kindlustamiseks tuleb vastasest parem olla kolmel korral.

Kolme klubivõistkonna ja Eesti noortekoondise osavõtul peetud meistrivõistlused pole talve jooksul paraku liiga palju meediakajastust leidnud. Finaalseeria ning play-off mängud laiemalt väärivad jäähokis aga alati vaatamist. Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras iseloomustab lähemalt kullamängudele jõudnud meeskondi.

"Narva on Eesti hoki kants, kus hokimängu on viljeletud juba Nõukogude ajast, kui Narva Kreenholmi meeskond mängis Nõukogude Liidu meistrivõistluste teises liigas ja esiliigas," sõnas Parras Vikerraadiole ja tutvustas pikemalt ka Narva hoki praeguseid esindajaid Narva Paemurru Spordikooli meeskonda, kelle puhul on tegemist töö kõrvalt lemmikalaga tegelevate amatööridega.

"HC Viking on selline uuem klubi, kes on tekkinud viimastel aastatel. Püüavad teha tõsisemat tööd ning põhiline fookus on meistriliiga klubil. Kvaliteedi ja ka füüsilise vormi mõttes ehk veidi kõrgema taseme võistkond kui nende vastane," sõnas Parras.

Finaalseeria avakohtumises suutis Narva põhiturniiri võitja HC Vikingi alistada, ja seda üllatavalt kindlalt 3:0. Teises mängus saatis edu siiski favoriiti, kui Viking mängis Narva viimase kodujääl 5:3. Intriig on seega enne kolmandat kohtumist olemas, sest Ida-Virumaa meeskond tõestas finaalseeria esimese mänguga, et võib Tondiraba jäähallis väga hästi hakkama saada.

"Võib-olla Viking natukene ikkagi alahindas vastast ja läks esimesele mängule mõttega, et küll hakkama saadakse. Küllap on nad oma õppetunnid saanud ja sellist alahindamise momenti sel korral enam ei ole," analüüsis Parras.