Kallaletungi ohvriks langenud Kvitova naasmise aeg on veel lahtine

"Aeg läheb nii kiiresti – rünnakust on möödas juba kolm kuud. Tahtsin teada anda, et tegelen tõsiselt taastusraviga. Ma ei oska endiselt öelda, millal saan tagasi tulla, aga tennis on minu jaoks suur motivatsioon ja olen selle äraoleku ajal avastanud, kui väga mulle meeldivad väljakutsed," kirjutas Kvitova. "Teen kõik endast oleneva, et anda endale teine võimalus ja väljakutele naasta. Aitäh neile, kes on minu kõrvale jäänud, loodetavasti kohtume peagi."

Kvitova langes mullu 20. detsembril Tšehhis enda kodus noaga relvastatud varga ohvriks. Veenäite lugema tulnud töömehena esinenud relvastatud kurjategija tungis Kvitova korterisse ning polnud teadlik sellest, kes seal elab. Kurjategija sundis tšehhitari minema vannituppa, hoides tal nuga kõril ja sellele järgnenud rüseluses tekitas Kvitova vasakule käele (tema mängukäele) sügavaid lõikehaavu. Kurjategija põgenes ning Kvitova helistas politseisse.

Kvitovale tehti Brnos ligi neli tundi kestnud operatsioon, mille käigus opereeriti kõiki tema vasaku käe sõrmi. Arstid prognoosisid, et mängupaus kujuneb vähemalt pooleaastaseks.