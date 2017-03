Kohila ja Tartu alustavad meistritiitli püüdmist

Eesti naiste võrkpallimeistrivõistlused on jõudnud kulminatsioonini, kui pidamata on veel finaal-, pronksmedali- ja 5.-6. koha seeria. Põnevaim on küsimus, kas tänavusel hooajal korra Tartu Ülikool/Eedenile kaotanud Kohila Võrkpalliklubi/E-Service suudab võita neljanda järjestikuse Eesti meistritiitli.

Kolme võiduni mängitavas finaalseerias lähevad vastamisi kolmel viimasel aastal meistriks kroonitud Kohila Võrkpalliklubi/E-Service ja Tartu Ülikool/Eeden. Nimetatud naiskondade teed on tänavusel hooajal ristunud neljal korral. Balti liiga põhiturniiri, mille Eesti klubide omavahelised vastasseisud läksid ka Eesti meistrivõistluste arvestusse, esimeses ringis Tartu võistkonna üle 3:1 (24, 17, -19, 23) võidu saavutanud Kohila naiskond pidi Balti ühisliiga teises omavahelises mängus mõnevõrra üllatuslikult leppima kaotusega, kui võõrsil peetud kohtumises jäädi tartlannadele 0:3 (-20, -19, -25) alla. Lisaks mindi omavahel vastamisi Eesti karikavõistluste poolfinaalseerias, mille mõlemad vaatused lõppesid hiljem esikoha saavutanud Kohila 3:0 ülekaaluga, vahendab volley.ee.

Kohila naiskonna peatreener Peeter Vahtra kommenteeris, et oodata on põnevat lahingut: "Mõlema naiskonna eesmärk on sama, sest minnakse vaid võidu peale. Siiski ei tule kummalegi võistkonnale midagi kergelt ja oodata on võitluslikku seeriat."

Vahtra sõnul on naiskond eesootavaks katsumuseks valmis: "Eesti meistrivõistluste finaalseeria on Balti liiga finaalturniirist või Eesti karikavõistlustest erineva iseloomuga, sest siin peab võitma kolm mängu. Usun, et oleme selleks hästi valmis."

Küsimusele, millised on Kohila ja Tartu võistkonna tugevamad küljed, vastas Vahtra järgnevalt: "Meie oleme võistkonnana pikemad ja rünnakul võimsamad. Samas Tartu naiskond tuleb finaalseeriale positiivse emotsiooniga ja pingevabalt, sest hooaeg on juba korda läinud. Võistkonnana on nad väga korrektsed. Mõlemad naiskonnad on sarnase stiiliga, näidates kindlat mängujoonist – väljakul väga palju ei improviseerita. Finaalseerias saab oluliseks ka tahtejõu küsimus."

Finaalseeria esimene vaatus on kavas 22. märtsil kell 19 Kohilas, uuesti kohtutakse 26. märtsil Tartus.

Pronksmedali eest hakkavad heitlema Tallinna Ülikool ja TTÜ/Tradehouse. Põhiturniiril võitis TTÜ naiskond kodusaalis peetud mängu Tallinna Ülikooli vastu 3:0 ja võõrsil toimunud kohtumise 3:2 tulemusega. Eesti karikavõistluste poolfinaalseerias jäi TTÜ võõrsil peale 3:2 ja koduväljakul 3:1 resultaadiga. Kolme võiduni mängitava seeria esimene vaatus on 24. märtsil kell 18.30 TTÜ Spordihoones ja kordusmäng 26. märtsil kell 13 Tallinna Ülikooli Spordisaalis.

5.-6. koha eest võistlevad Audentese SG/Noortekoondis ja Famila/Võru Võrkpalliklubi avavad kahe võiduni peetava seeria Võrus.