Johaug FIS-i otsusest edasi kaevata: pean sellega leppima

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) teatas kaks nädalat tagasi, et otsustas Norra murdmaasuusatajale Therese Johaugile määratud karistuse edasi kaevata. Seni sel teemal vaikinud norralanna andis nüüd esimese intervjuu, kus tunnistas, et FIS-i otsusest kuulmine oli raske, aga ta lepib sellega.

28-aastane Johaug on viimased nädalad veetnud USA-s Aspenis, kus ta on ühendanud puhkuse treeningutega. "Siin ei kohta eriti norralasi. Praktiliselt keegi siin ei tea, kes ma olen ja see on hea," ütles Johaug Norra Rahvusringhäälingule (NRK).

Johaug põrus mullu sügisel dopinguproovis anaboolse steroidi klostebooliga. Norralanna sõnul tarvitas ta päikesepõlenud huulte raviks põletikuvastast kreemi ega teadnud, et see sisaldab keelatud ainet. Süü võttis enda peale Norra koondise arst. Norra olümpiakomitee otsustas Johaugile määrata 13 kuu pikkuse võistluskeelu, mis lõppeks 18. novembril.

FIS-i hinnangul on see aga liiga leebe karistus ja nad pöördusid Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) poole. "Määratud karistus on vastaval skaalal liiga kerge ning see ei kajasta rikkumise tegelikku raskusastet,” avaldas FIS eelmisel nädalal. „Fakt oli, et Therese Johaug jättis tähelepanuta ravimi pakendile punaselt trükitud dopingainete sisalduse hoiatuse, kuigi ravim oli tema jaoks tundmatu ning ostetud võõrast riigist."

CAS-i hinnangul saab Johaugi juhtum lahenduse nelja-viie kuu jooksul.

"Olin Frankfurdi lennujaamas, kui FIS-i edasikaebamisest kuulsin. Pean tunnistama, et see oli päris raske," ütles Johaug NRK-le. "Samas oli tore, et olin teel Aspenisse, sain mõtted mujale."

"See oli nende otsus ja mul ei jää muud üle kui sellega leppida," lisas Johaug.

Johaugi sõnul on tema sihiks jätkuvalt järgmise aasta olümpiamängud PyeongChangis. "Mina keskendun järgmise aasta olümpiale. Tegelen baastreeninguga ja püüan keskenduda nendele asjadele, mida saan ise parandada. Ootan juba põnevusega suvist treeningperioodi," sõnas Johaug.

CAS-is esindab Johaugi tippadvokaat Mike Morgan, kes on teiste seas spordiarbitraažis kaitsnud ka Alberto Contadori ja Maria Šarapovat. Morgani statistika on muljetavaldav – tal on üheksal juhul kümnest õnnestunud CAS-is enda kliendile kergem karistus saada.