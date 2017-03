Volkswageniga jõud ühendanud Solberg esitles uut autot

Rallikrossi MM-sarja kahel esimesel hooajal maailmameistritiitli võitnud, kuid lõppenud hooajal neljanda kohaga leppima pidanud Solbergi tiimikaaslaseks on eelmisel hooajal MM-sarja teise kohaga lõpetanud rootslane Johan Kristoffersson. Uue tiimi nimeks sai PSRX Volkswagen Team Sweden.

Solbergi sõnul on tema eesmärk taas individuaalselt maailmameistriks tulla, lisaks ihkavad nad ka meeskondlikku MM-tiitlit.

"Minu jaoks on see unistuse täitumine. Oleme selle nimel nii kaua vaeva näinud ja lõpuks saime selle diili [tehasemeeskonnaga]. Ma ei suuda sõnadesse panna, kui õnnelik ma olen," sõnas Solberg meeskonna pressiteate vahendusel. "Selle auto, minu meeskonna, Johani ja Volkswagen Rootsi kohta on ainult üks sõna: uskumatu!"

"Oleme uut autot mõnda aega testinud ja iga kord, kui autost välja astun, on mul suur naeratus näol," lisas norralane. "Ja siis tahan lihtsalt rooli taha tagasi minna ja veel sõita. See on tõeline murdja, aga ilus murdja, kelle tegid imelised inimesed Volkswageni tehases Hannoveris."

Petter Solbergi ja Johan Kristofferssoni tänavune sõiduvahend. Autor: PSRX Volkswagen Sweden

Kristoffersson lisas, et ka tema sooviks individuaalset MM-tiitlit. "See on suurepärane, et saan alustada hooaega Petteri, PSRX-i ja Volkswagen Rootsiga. Peame sellest imelisest algusest jõudma imelise keskpaigani ja lõpuks imelise finišini," sõnas Kristoffersson. "Tahame meeskondlikku maailmameistritiitlit ja loomulikult tahaksin mina sõitjate arvestuses esimene olla. Petteril on juba kaks MM-tiitlit, võib-olla oleks tal nüüd aeg aidata mul ka tiitel saada!"

Tänavune MM-hooaeg algab aprilli esimestel päevadel Hispaanias Barcelonas.

Petter Solberg ja Johan Kristoffersson Autor: PSRX Volkswagen Sweden