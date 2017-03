Lauri Lehtla naaseb krossiradadele

Kui eelmisel aastal oli Eestis ja Baltikumis võistlemas kaks Honda meeskonda – PMC Honda Racing ja Addinol Honda Racing –, siis selleks hooajaks liideti need üheks ning tiimi nimeks sai PMC Addinol Honda Racing. Meeskond läheb algavale hoojale vastu kahe mehega, eelmise aasta Läti meistri ja Team Estonia liikme Priit Rätsepa ning comeback’i tegeva Lauri Lehtlaga. Rätsep on Honda sõitja olnud juba aastaid ja ka 2014. aasta Eesti meister Lehtla on eelnevalt Jaapani tsikliga krossiradadel võistelnud.

Meeskond osaleb koostöös peamiselt Eestis ja Baltikumis tegevate firmade abiga vaid Baltikumi sarjades – Eesti ja Läti meistrivõistlustel ning Läti kommertssarjas Superkauss. "PMC Addinol Honda Racing meeskonna eesmärk on olnud algusaastatest peale siduda kohaliku ettevõtja toetus ja reklaam otsese tarbija ning sihtgrupiga. Mis välissõitudesse puutub, siis siinkohal jälgime alati võidusõitjate vormi, silmade sädet ja eelarvet. Mõtteid mõnest MM- ja Saksa MV-etapist osa võtta on, kuid enne peab hooajale hoo sisse saama ja siis saab neid mõtteid paremini hinnata," selgitas tiimi juht Juss Laansoo.

"Priit on meil võistkonnas tuttav tegelane ning loodetavasti läheb ta iga aastaga aina tugevamaks ja targemaks võidusõitjaks. Priidu eesmärkideks tänavu on kindlasti võita niipalju sõite kui jõukohane on ja olla hooaja kokkuvõttes poodiumi kõrgeimal astmel. Lauri on meeskonna uustulnuk ja kuigi me teda kõik teame, on tal siiski kaks hooaega võidusõitu vahele jäänud ning temast on saanud ka tööinimene. See aga ei sega minu silmis mitte midagi, sest kohalik sari pole meil nii kurnav ning töömõtted puhastavad ja tasakaalustavad sportlase pead," jätkas Laansoo. "Lauri on ainult kevadiste startide võrra raskendatud situatsioonis, sest tööinimesena ei saa ta minna meie talvest lõunasse kevadet otsima ja see mõjutab kindlasti hooaja alguse starte. Meie krossirajad ja sõitude pikkused pole aga nii kurnavad kui MM-tingimustes, seega saab siin töö kõrvalt väga tublisti ja kiiresti sõidetud, asi on vaid tahtmises ja motivatsioonis. Seega loodame vägevat krossisuve ja põnevaid sõite!"

"Selle aasta plaanid on samad nagu viimased kaks hooaega ehk siis põhirõhk pannakse Eestis ja Lätis võistlemise peale, kus eesmärk ei saa väga muud olla kui võidelda esimese koha peale. Lihtne see kindlalt pole, kuna Eestis teevad meil kõik kiired mehed kogu sarja kaasa, kuid see lisab asjale ainult vürtsi. Kindlasti tuleb põnev hooaeg jälle!" ennustas Rätsep. "Mõttes on ka kindlalt mõni MM-etapp kaasa sõita, aga see oleneb juba sellest, kuidas seisud on selleks ajaks. See aasta olen igatahes juba varem sõitma saanud ja kui kõik ilusti sujub, siis tahaks Kegumsi MM-etapil ikka stardis olla. Suured tänud kõikidele, kes projektil elu sees hoiavad!"

"Mingit erilist proosalist põhjust mul sporti naasmiseks pole. Kuna olen krossiga nii kaua tegelenud, siis tõmbab lihtsalt rajale tagasi. Nüüd, kus töö kõrvalt jääb vaba aega, naudingi seda tsikli seljas," rääkis Lehtla. "Kuna kaks täishooaega on vahele jäänud, siis alguses suuri eesmärke endale ei sea ning võtab ühe võistluse korraga, aga usun, et hooaja keskel võime rääkida ka mõnest eesmärgist. Sõita on plaanis samamoodi nagu Priidul, Eestis ja Lätis. Kaugemale esialgu plaani minna pole. Soovin tänada kõiki häid inimesi, kes mu tagasitulekut krossiradadele toetavad."