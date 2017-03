Eesti ratastoolitennisistid püüavad suurvõistluse pääset

Eesti ratastoolitennisistide treeneri Alar Milki sõnul on võistluse tase tänavu väga kõrge ja konkurents tihe, kuid ka Eesti sportlaste ettevalmistus on hea. "Meie sportlased pakuvad vastastele kindlasti tugevat konkurentsi ning oodata on kõrgetasemelist tennist ja äärmiselt pingelist võistlust," kommenteeris Milk.

Eesti ratastoolitennisistid võistlevad oma alagrupis Venemaa ja Austria sportlastega.

Vilamouras peetavale turniirile eelnes samas toimunud ITF Future Series turniir ja Eesti sportlaste treener jäi turniiril saavutatuga rahule: "Viljar ja Mait jõudsid üksikmängus teise ringi. Viljari paarismäng rumeenlasega oli väga hea ja jõuti teise ringi, kus võitja selgus alles dramaatilises lõppmängus. Mõlemal paaril oli kasutada matšpalle, kuid võidu noppisid siiski hispaanlased."

Eesti ratastoolitennis on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ning sportlaste osalemine rahvusvahelistel turniiridel tõstab Eesti ratastoolitennise järjest enam ka maailmapildile.

World Team Cup Euroopa kvalifikatsiooniturniir peetakse Portugalis 26. märtsini. World Team Cup on tähtsaim ratastoolitennise võistlus, mis võrdub tennises maailmameistrivõitlusega ning tavatennises on selle ekvivalendiks kõrgetasemelised turniirid Davis Cup ja Fed Cup. World Team Cup turniiri peetakse iga-aastaselt ning tänavu toimub võistlus Itaalias 1.-7. mai 2017.