NHL-i juht: võib eeldada, et me ei lähe PyeongChangi olümpiale

NHL-i profid on olümpiamängudel uisutanud alates 1998. aasta Nagano olümpiast. Kuna mängud toimuvad alati keset NHL-i hooaega, on iga olümpia eel peetud eraldi läbirääkimisi ja seni alati kokkuleppele jõutud.

"Hetkel läbirääkimisi ei toimu," sõnas Bettman uudisteagentuurile Reuters. "Me oleme avatud aruteluks mitmetel teemadel, mis võiksid meie hooaja kahjustamist vähendada, kuid sellele pole vastukaja tulnud. Praeguse hetkega tuleb eeldada, et me ei lähe."

Olümpiamängud rööviksid NHL-i põhihooajast kaks kuni kaks ja pool nädalat, lisaks saadab mängijaid vigastusoht. Profiliiga soovib, et rahvusvaheline olümpiakomitee maksaks hokimeeste kindlustuse ja transpordikulud. "Kui nad ei väärtusta meie osavõttu, siis miks me peaksime minema," küsis Bettman.

Sotši olümpia eel võttis kokkuleppele jõudmine samuti oma aja, lõpuks jõuti otsusele eelneva aasta juulis. NHL-i juht andis selgelt mõista, et praeugsel hetkel peab järgmise liigutuse tegema ROK või rahvusvaheline jäähokiliit. "Meie poolt ei pruugi järgmisi samme tulla."

Bettmani sõnadest hoolimata on mitmed mängijad juba öelnud, et sõltumata otsusest kavatsevad nad PyeongChangis mängida. Samuti töötab kokkuleppele jõudmise nimel Jaapani autotootja Bridgestone, kes sponsoreerib nii olümpiat kui ka NHL-i.