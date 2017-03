Eesti suusatipud pingutasid üheskoos tulevikutegijatega

Mitmed Eesti suusakoondise liikmed veetsid tänase vesisevõitu pärastlõuna Põltsamaa Kuningamäe suusarajal, et koos kohalike väikeste suusatajatega võistelda paarissprindis. Kõik, kel tahtmist, said sisse astuda Venemaa suusakoondise määrdebussi.

Eesti suusatipud said omale paarilise Kuningamäe Spordiklubi noorte talentide hulgast liisuheitmise teel. Kuigi mäng ei käinud mõisa peale, pingutasid kõik kõvasti. "Tore rahvale midagi pakkuda," lausus sprinter Marko Kilp. "Kui propageerida suusatamist, siis on alati loomulik, et tuleb võistlemas käia."

Põltsamaa laste suusatreener Eno Vahtra oli muidugi ka ise rajal, kuid tõi lapsi innustama terve rea tippsuusatajaid. "Tänased tipud on näiteks Algo Kärp, Alvar Johannes Alev, kes sai hiljuti Eesti 50 kilomeetri sõidus hõbemedali; on Andreas Veerpalu. Kohal on Martti Himma, kes on Estoloppeti sarja võitja, Johan Talihärm, Anette Veerpalu. Siin võime seda rida veel jätkata," loetles Vahtra.

Et anda aimu, mis oludes maailma suusatipud tööd teevad, oli kohale toodud Venemaa suusakoondise määrdebuss, mis on Eestis suvekorteris. Bussis on põrandapinda 60 ruutmeetrit, seitsmel töökohal saavad korraga suuski määrida 14 hooldemeest. Taolist masinat saavad omale lubada vaid kaheksa riigi suusakoondised.

"Vene koondisel on 22 hooldemeest ja peaaegu 30 sportlast," sõnas Venemaa murdmaasuusatakoondise autojuht Aivar Paas. "Selleks on vähemalt vaja viite või kuute väikebussi, kuhu panna sisse kõik need suusad, ca 700-800 paari, mis koguaeg kaasas on. Määrded, kõik tööriistad."

Tema sõnul on Eestil sellise bussi saamiseks tarvis täita kaks eeltingimust. "Kui tulevad tulemused, tuleb raha ja kui tulevad mõlemad, nii raha kui tulemused, siis tuleb ka see buss. Ma olen täiesti kindel selles."