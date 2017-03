Kanter: olen paremas seisus kui eelmisel aastal samal ajal

Lõuna-Aafrika Vabariigist talvisest treeninglaagrist saabunud kettaheite Pekingi olümpiavõitja Gerd Kanter sõnab, et on paremas vormis kui mullu samal ajaperioodil.

"Ma arvan, et asjad on suhteliselt plaanipärased. Endale rõõmupakkuvamad kui eelmisel aastal. Olen terve," lausus Rio de Janeiro olümpial viiendaks tulnud ketteheitetäht.

"Äsja tulime 40-päevasest treeninglaagrist Lõuna-Aafrikast. Asjad sujusid ja mis minu vanuses on oluline, et tervis on korras ja see on minu kõige suurem valuuta. Kui tervis on korras, siis küll ka need tulemused tulevad."

Kanter lisas, et tagasiside treeningutest on talle alati oluline. "Tulemuste mõõtmine on oluline osa minu treeningutest ja annab väga selget ülevaadet seisust. Nagu mainisin - olen paremas seisus kui eelmisel aastal samal ajal. Tänasel päeval, kus võistlushooaja alguseni on umbes kaks kuud, siis olen optimistlik ja selge see, et kui võtame eelmise aasta tulemusi, siis ootused on kõrgemad."

Mai alguses juba 38-aastaseks saava kogenud kergejõustiklase juhtmõte on trenni vihtuda pigem vähem kui rohkem. "Siin kindlasti rohkema tegemisega midagi ei võida. Pigem üritada värskem olla ja natuke vähem teha. Olen oma 15 aastaga tippspordis teinud väga palju trenni. Pigem on oskus see, kuidas end natuke tagasi hoida ja leida rohkem värskust."