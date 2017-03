Bubalo vutimeestest: meil pole kunagi olnud nii häid mängijaid kui nüüd

Eesti – Horvaatia jalgpallikoondiste mängu eel ütles Eestis palliv horvaadist korvpallur Domagoj Bubalo, et tema kodumaa vutikoondises on hetkel pallimas paremad mängijad kui eales varem.

Korvpalli meistriliigas Pärnu Sadamat esindavale Bubalole jalgpall meeldib. "Ma pole nüüd hullumeelne fänn, aga natuke jälgin ikka. Võib-olla hoian isegi uudistel rohkem silma peal kui otseselt mängudel. Vaatan suuri mänge, rahvuskoondist, Premier League’i ja natuke ka Horvaatia liigat," lausus ta Eesti Jalgpalli Liidu pressiteate vahendusel.

Keskmängija usub, et Horvaatia on Euroopa tippmeeskond, kellelt võib tegusid oodata. "Eelmisel EM-il võitsime Hispaania ees alagrupi, aga saime esimeses play-off mängus, kus meil õnne ei olnud, kaotuse hilisemalt võitjalt Portugalilt. Horvaatial on ka varasemalt olnud häid mängijaid, aga mitte nii häid kui praegu ning lisaks on nad väga heas vanuses, et midagi suurt korda saata."

25-aastane horvaat veel ei tea, kas tal õnnestub teisipäeval A. Le Coq Arenal toimuvale kohtumisele kaasa elada, kuid on kindel, et tema kodumaa on selge favoriit. "Mõni muu tulemus [kui Horvaatia võit] oleks väga üllatav. Aga sellistes mängudes ei või kunagi teada, kõik on võimalik."

Eesti – Horvaatia kohtumine toimub A. Le Coq Arenal 28. märtsil kell 19. Pääsmed on saadaval Piletilevis.