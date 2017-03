Pohlak: Krimmi klubide eurosarjadesse võtmine pole jutuks tulnud

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak liitus UEFA poolt loodud komisjoniga, mille ülesandeks on arendada Krimmi jalgpalli. Pohlaku sõnul annab UEFA raha, et arendada Krimmi jalgpalli nii Ukraina kui ka Venemaa poolel. Asja aetakse aga madalamal tasandil ja näiteks klubide võtmist eurosarjadesse pole teemaks võetud.

"Kui veidi üle kahe aasta tagasi UEFA Krimmi külastas, juhtis delegatsiooni Michel Platini, kes oli sel ajal organisatsiooni president. Siis lepiti väga selgelt kokku mingites asjades," lausus Pohlak intervjuus Vikerraadiole. "Kõigepealt soovis Venemaa liita Krimmi liiga Venemaa praeguse II liiga ehk siis kolmanda liigataseme üheks tsooniks, millega kahtlemata ei nõustunud Ukraina jalgpalliliit ja ka mitte UEFA, mis muide kooskõlastab kõik oma tegevused ka Ukraina jalgpalliliiduga, mis on korrektne ja mida ka mina pean kindlasti tegema."

Pohlaku sõnul oli tollal eesmärgiks jalgpallielu säilimine Krimmi territooriumil. "UEFA andis Krimmi jalgpalliliidule eristaatuse ja ülesanded, mis püstitati, ongi jalgpallielu säilimine. Nii on tänaseks tekkinud Krimmi jalgpalliliiga, on loodud klubid ja noorte jalgpallisüsteem."

"Lepiti ka kokku, et kaks aastat vähemalt ei puudutata klubide võimalikku osalemist eurosarjades. Seda teemat üldse ei käsitletata. Aga ma pean ütlema, et kui nüüd 10. märtsil seekordne järjekordne kohtumistevoor Šveitsis ka toimus, siis tegelikult seda teemat ei käsitletud ka nüüd."

Pohlak mõistab asja poliitilist mõõdet, kuid jalgpallirahvas tahab seda vältida. "Poliitiliselt neutraalne olemine on ülioluline printsiip. Kui vaadata FIFA või UEFA põhikirja, siis meil on kohustus olla poliitiliselt neutraalsed. Seetõttu ei olegi võimalik siia seda poliitikat mängu tuua."

"Isiklikud sümpaatiad-antipaatiad, hoiakud... ma ei ütleks, et pean neid varjama või vältima - tegelikult ma olengi harjunud nii käituma, et pean sel asjal nägema ainult poliitikavälist mõõdet. Tõsi, see võib osutuda mõnes asjas keeruliseks. Eriti sellepärast, et ümberolijad annavad sellele alati poliitilise mõõtme. Aga seda peab lihtsalt suutma ja ma arvan, et see on mul üldiselt hästi välja tulnud."

Pohlaku sõnul ei ole tema kuulumine vastavasse komisjoni mingi probleem. Lisaks on teema aktsepteeritud ka poliitiliste ringkondade poolt. "UEFA on üldtunnustatud organisatsioon ja kujutada ette, et see, kui mina mingisugusesse rolli satun, võiks midagi muuta - täpselt samamoodi juhib praegu 5. aprillini seda protsessi endine Slovakkia jalgpalliliidu president. Täpselt samasugune Euroopa Liidu liiga ja nii edasi. Sellest ei ole probleemi tulnud."

"Oleks äärmiselt ebaloogiline, kui see probleem tekiks Eestis. Ma ei ole sinna läinud eraisiku või Eesti Jalgpalli Liidu esindajana. See on üle-Euroopaline jalgpalliorganisatsioon, kes seal tegutseb. Ma ei näe siin tegelikult mingit sisulist probleemi. Jah, ma näen, et siin on võimalik kunstlikult üritada probleemi tekitada, aga ei enamat."