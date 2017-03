Ragnar Klavan ei soovigi Martin Reimi rekordit püüda

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan avaldas Liverpooli koduleheküljele antud usutluses, et ei tahagi Martin Reimi koondisemängude rekordit ületada.

Hetkel Eesti koondise peatreeneriks olev Reim mängis sinises särgis 157 kohtumist, Klavanil on hetkel kirjas 116 A-maavõistlust. Kogenud keskkaitsja ei soovi aga üleliia Reimi numbriteni jõuda.

"Täiuslikus maailmas mitte, sest ma loodan, et meie rahvusmeeskonnast - hetkel olen 31-aastane - surutakse mind eemale," sõnas Klavan isetult. "Loodetavasti on noortel mängijatel lisamotivatsioon mind välja lüüa!"

Klavan on sel hooajal esindanud Liverpooli kõigi sarjade peale paarkümmend korda. Tulevikus loodab ta lisada neile kohtumised ka Meistrite liigas.

"Sellise klubi mängijana soovid sa mängida Meistrite liigat," jätkas eestlane. " Ma tahan olla klubile tähtis mängija ükskõik mis rollis. Mil iganes mind vaja on, olen ma olemas ja nii see on."

"Kui peatreener ütleb, et ma mängin, siis sa mängid; kui ta ütleb, et ei mängi, siis tuleb oodata oma võimalust, rabada treeningväljakul ja kui teed asju õigesti, siis saad oma šansi."