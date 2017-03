Füsioterapeut Risto Jamnes: lihtne on treenida, raske puhata

"Ma arvan, et mingis mõttes tänapäeval on võib-olla isegi füsioterapeute liiga palju pildis. Meist ei pea nii palju rääkima. Kui meist midagi pole rääkida, siis meie töö on tehtud," lausus Jamnes intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Millal võib-olla oleks vaja füsioterapeudi abi - võib-olla raskematel treeningperioodidel. See, kui tänapäeval võetakse võistlustele kaasa füsioterapeut - see on täpselt samamoodi füsioterapeudile ka pidupäev. Tunnustus, aga võistlusel enam nii väga tööd ei saa teha. Viimne päästmine on tavaliselt uppumine. Töö peab olema enne ära tehtud."

Paljudel sportlastel jäävad füsioterapeudi teened vajalikul määral kasutamata rahapuudusel. "Ma arvan, et raha taha just jääbki neilsamadel treeningperioodidel või pikema aja vältel, kus tehakse suur töö ära. Siis oleks vaja füsioterapeudi abi. Aga tavaliselt pikema aja vältel läheb sinna ressurssi rohkem. Siis võetaksegi korraks võistlustele kaasa ja siis proovitakse viimsel hetkel veel päästa mis päästa annab."

USA kolledžisüsteemis olnud sportlased on sealseid võimalusi alati väga kiitnud. Jamnesel isiklik kogemus puudub, aga nõustub, et USA-s on näiteks taastumisvõimalused oluliselt paremad. "Meie vaatame seal internetis ja suu jookseb vett, et küll tahaks seda masinat ja seda masinat, külmakambreid, jäävanne peale iga trenni... tahaks, aga ei ole võimalik! Kuigi külmateraapia on kõige-kõige vanem taastusvahend ja kindlalt üks paremaid, aga selline lihtne asi nagu jäävann - ei ole!" lausus Jamnes.

"Jäämasinatki minu teada on Eestis ainult Tartu Ülikooli spordihoones, kus saadki võtta peale iga trenni jääd. Siinsamas Audentes spordihoones - kas siin on jäämasin? Minu teada mitte! Tehnikaülikooli spordihoonesse olen aastaid-aastaid proovinud saada. Raha tahab jääb. Nüüd on mingi väikene, aga ajab asja ära!"

Üldiselt oskavad motiveeritud ja sihikindlad Eesti sportlased oma keha eest siiski hoolitseda. "Üks mure on kindlasti vähene taastumisaeg. Kui olen oma loenguid ka teinud, siis lõpetan alati sellise lausega: lihtne on treenida, raske on puhata. Treenida oskavad kõik ja hästi palju on erinevaid nüansse. Tehakse hästi palju trenni, mis on hea - trenni peab tegema palju. Aga sellest taastuda - sellega on raske."

"Tahetakse rohkem ja rohkem, aga ei mõelda just taastumise poole peale. Kui laual on sportlane, siis proovin hästi palju kõrvalt rääkida, mida teen, miks ma teen, mis juhtub, kui sina edasi teed näpunäidete järgi. Kas sul on vaja rohkem või vähem venitada? Miks sa seda teed ja miks sa ei tee? Üritan võimalikult palju kõrvale rääkida."