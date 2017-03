Korvpallikooli avanud Hallik: meistriliigas ma arvatavasti enam ei mängi

"Ei tea veel," kommenteeris 33-aastane Hallik ERR-ile. "Meistriliigas arvatavasti ma enam ei mängi, aga muudesse liigadesse olen pakkumistele avatud."

Täna avas Hallik Iisakus ametlikult omanimelise korvpallikooli ja tahab tulevikus Ida-Virumaa korvpalli arendamisega tegeleda.

"Kui läksin 19-aastaselt Hollandisse mängima, siis käisime korra või isegi kaks nädalas hommikuti lastele trenni andmas," lausus Hallik. "Iga nädal oli seal promoüritus. Mul on see kogemus olemas ja sealt võib-olla see pisik tuligi. Väga tore on ju vaadata naeratavaid ja rõõmsaid lapsi. Super!"

Muude eesmärkide kõrval on ka soov viia Ida-Virumaa meeskond taas korvpalli Meistriliigasse. "Jaa, see on üks meie eesmärkidest - jõuda kunagi Meistriliigasse. Et Ida-Virumaal oleks jätkusuutlik klubi ja noored ei peaks kuskilt mujalt vaatama. Et nad saaksid Meistriliiga asja oma kodunt kätte. Et oleks, kuhu pürgida ega pea kuhugi mujale minema. See on meil väga suur eesmärk."