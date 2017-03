HC Kehra ihkab revanši, Tallas võib kindlustada koha veerandfinaalis

22.03. (kell 19.00) Kehra Spordihoome: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

Omavahelised mängud. 1. ring: 25:30; 2. ring: 27:29; 3. ring: 29:27.

Kehra/Horizon Pulp&Paper ning Serviti pidasid enne Meistriliiga duelli maha kaks Balti liiga veerandfinaallahingut, mille kumbki meeskond võitis ühe tabamusega. Finaalturniirile nelja parema hulka pääses aga tänu võõrsil visatud enamväravatele Serviti. Meistriliigas on mõlemad võitnud ühe omavahelise mängu 29:27 ning vaid avaringis oli tiitlikaitsja Serviti ülekaal suurem ehk viieväravaline. Kuues kord oldi vastamisi karikafinaalis, kus kahe tabamusega jäi peale Serviti. Seega on tänavu võidud 4-2 Põlva klubi kasuks. „Tahame revanši saada,“ ei varjanud kehralaste peatreener Indrek Lillsoo pärast pudenemist Balti liigast. „Motivatsiooniga meil probleeme pole ja oleme valusast kaotusest üle saanud.“

Lillsoo lisas, et Uku-Tanel Laastu vaevab endiselt haigus ning taas treenima hakanud Kaupo Liiva Serviti vastu väljakule ei astu. „Katsetame mängijaid,“ ütles Lillsoo, kuid sõnas, et kohtumisel on palju kaalul. „Kui kaotame, siis käriseb vahe Servitiga neljale punktile ja sel juhul vajame nende püüdmiseks juba konkurentide abi.“

Omad rehkendused on teinud ka Serviti juhendaja Kalmer Musting. „Võit kindlustaks meile suure tõenäosusega põhiturniiril esikoha, kuid mõtleme ikkagi eeskätt seekordsele mängule,“ tunnistas Musting. „Senised omavahelised kohtumised on kulgenud võrdselt ja närviliselt ning seetõttu on oluline vähem vigu teha. Kui närv sisse tuleb, siis eksime, sest me pole mentaalselt piisavalt tugevad.“

Mustingu sõnul arenguruumi neil jagub. „Nagu öeldakse, parandamisruumi on alati, kuid tähtis on siis ka parandada,“ arutles ta. „Oleme Kehra puuriluku Mikola Naumiga hädas olnud ning pole kaugelt väravaid visanud. Seekord on Kehral koduväljakueelis, aga meie lähme välja täispanga peale, sest katsetada pole siin enam midagi.“

22.03. (kell 19.00) Viljandi Spordihoone: Viljandi HC – HC Viimsi/Tööriistamarket

Omavahelised mängud. 1. ring: 24:27; 2. ring: 25:25; 3. ring: 26:27.

Mullune finalist Viljandi pole tänavu Viimsi/Tööriistamarketist jagu saanud. Võõrsil on tulnud vastu võtta kolme- ja üheväravalised kaotused ning kodus teeniti viigipunkt. „Oleme Viimsi vastu hädas olnud realiseerimisega ning osad nende mängijad on meile liiga palju pahandust teinud,“ lausus Viljandi peatreener Marko Koks. „Peame resultatiivsust tõstma ja viskajate ringi laiemaks saama. Praegu oleme olnud liiga ühekülgsed.“

Neljandal kohal olev Viljandi jääb Viimsi/Tööriistamarketist maha ühe punktiga, kuid teist positsiooni hoidev Kehra/Horizon Pulp&Paper on neli vooru enne vaheturniiri juba kuue silma kaugusel. „Kahte esimest me enam ei püüa, aga kui nüüd Viimsile kaotame, siis peame Servitit või Kehrat näpistama, et kolmandale kohale pretendeerida,“ kommenteeris Koks tabeliseisu. „Me aga ei mõtle sellele, et pole Viimsist tänavu jagu saanud. Viimastel aastatel oleme nendega võidelnud pronksi peale ning meiega mängimine motiveerib neid.“

Viimsi/Tööriistamarketi juhendaja Ain Pinnonen jäi meeskondi kõrvutades tagasihoidlikuks. „Ma ei taha öelda, et oleme nendest tugevamad, vaid meil on lihtsalt rohkem vedanud,“ tõdes Pinnonen. „Praegu on turniir jõudnud sellisesse faasi, kus meeskonnad vaatavad, kellega oleks play-offis kõige parem mängida. Kui võrrelda Servitit ja Kehrat, siis nende tasemel pole suurt vahet, kuid Põlvasse on kurnavam reisida kui Kehrasse.“

Viimsi/Tööriistamarket kaotas eelmises voorus Kehra/Horizon Pulp&Paperile kolme tabamusega. „Probleemiks oli see, et viskasime väravaid ainult tagaliinist,“ meenutas Pinnonen. „Peame ka joonemehe ja ääred mängu sisse saama. Seda mitte ainult väravate viskamise poolest.“

21.03. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – HC Tallas

Omavahelised mängud. 1. ring: 24:20; 2. ring: 22:30; 3. ring: 19:31.

Hooaega sisukalt alustanud ning esimesest neljast mängust kaks võitnud Tapa pole punktilisa teeninud viimases kümnes kohtumises. Eelmises voorus jäädi alla Arukülale ja langeti viimasele kohale. „Anname endast parima ja üritame teha Rakveret,“ tõi Tapa treener Aron Jaanis võrdluse võrkpalli Balti liigast, kus Rakvere nädalavahetusel üllatuslikult meistriks krooniti. „Meie puhul sõltub üsna palju sellest, mis koosseisu kokku saame.“

Jaanis teab edu valemit, kuidas Tallas maha murda. „Kõik sõltub kaitsest ja ma arvan, et selles osas oleme Tallasega võrdsed,“ sõnas ta. „Kui kaitses suudame korralikult seista, siis küll ka ise väravaid viskame. Igatahes on meil omad võiduvõimalused olemas.“

Tallase vormikõver seevastu on olnud tõusuteel ning viimasest neljast matšist on võidetud kolm. Tapaga on mängitud tõusvas joones, sest pärast avaringis saadud kaotust võideti kaks järgmist kohtumist järjest kindlama ülekaaluga. Kui ka nüüd nopitakse kaks punkti, siis kindlustatakse endale koht veerandfinaalis. „Oleme korralikult trenni teinud ja see on tulemust andnud,“ rõõmustas Tallase juhendaja Jüri Lepp. „Meeskond on tõusuteel ning arenenud nii võistkondlikult kui individuaalselt.“

Kuigi hetkeseisu arvestades võib pidada soosikuks tallinlasi, ei taha Lepp veel kahte punkti turniiritabelisse juurde kirjutada. „Tapa on tegutsenud ebastabiilselt. Kord on nad tugevad, siis nõrgad,“ analüüsis Lepp. „Noortel on pinge talumine raskem kui täiskasvanutel, kuid meie oleme mänguks valmis ja väljakul juba näeb, kuidas läheb.“

Tabeliseis: Põlva Serviti 20 (20-st mängust), HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 (20), HC Viimsi/Tööriistamarket 13 (20), Viljandi HC 12 (20), HC Tallas 6 (19), Aruküla SK 4 (20), SK Tapa 3 (19) punkti.

Väravaküttide edetabeli tipp: Robin Oberg (HC Viimsi/Tööriistamarket) 143, Kristo Voika (Viljandi HC) 122, Andre Sild (Aruküla SK) 112, Henri Sillaste (Põlva Serviti) 111, Martin Adamson (SK Tapa) 108, Ott Varik (Viljandi HC) 108, Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper) 94, Dmõtro Jankovski (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper) 86, Enrico Anton (HC Tallas) 84, Sander Annula (SK Tapa) 77 tabamust.