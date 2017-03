Sebastien Ogier tulemus Mehhiko rallil jääb jõusse

Mehhiko rallil teise koha saanud Ott Tänaku meeskonnakaaslast ähvardas diskvalifitseerimine, kuna vahetult pärast rallit levis info, et prantslase masina käigukast võib olla lubatust kergem. Osades dokumentides käisid väidetavalt läbi ka Tänaku masina ja teiste Fordide numbrid.

Teisipäeval sotsiaalmeedias avaldatud pildil on näha FIA ametlik dokument, kus kinnitatakse, et Ogier' masina käigukast vastas reeglitele ning selle põhjal kinnitatakse Mehhiko ralli lõppjärjestus ametlikuks.

Official confirmation

No penalties

Seb Ogier gearbox in #WRC #RallyMexico meets homologation.



Copy of stewards decision via @Andrew_Eds pic.twitter.com/iQ3F7myW9o