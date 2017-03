Naiste superkarikamängus kohtuvad Pärnu JK ja FC Levadia

Avavile kõlab teisipäeval, 22. märtsil kell 19:00 Tallinnas Sportland Arenal (Asula 4c).

Pärnu on superkarika endale napsanud kuuel korral, kahel korral on võitjaks tulnud FC Flora. Tallinna Levadia jaoks oleks superkarikavõit esmakordne. Viimati kohtusid naiskonnad sama võistluse raames 2013. aastal, kui Pärnu võttis 5:0 võidu.

Pärnu JK peatreener Jüri Saar tahab poolehoidjatele pakkuda head emotsiooni: „2017. aasta hooaeg algab meile jälle finaaliga, kus on väga hea võimalus saada võistkond kokku. Loodan, et suudame võistkonnana näidata paremat mängu, kui talvel kahes sõpruskohtumises ja halliturniiril. Usun, et fännid, kes kohale tulevad, ei pea meis pettuma.”

Pärnu ründaja Anastassia Morkovkina: „Superkarikafinaal on ideaalne võimalus saada ülevaade ennekõike meil endal oma tiimist ja koostööst palliplatsil. Me anname parima ja loodame, et tuleb ilus ning edukas mäng. Samuti sooviksin õnnitleda kõiki uue hooaja alguse puhul! Nii meie kui ka teiste jaoks hakkab kõik puhtalt lehelt. Edu kõigile uueks hooajaks! Kohtume platsil!”

Levadia peatreener Maksim Rõtškov lükkab favoriidikoorma vastastele, kuid loodab oma võistkonnalt maksimaalset pingutust: „Ootame uue jalgpallihooaja algust ning superkarika finaali elevusega. Kahe hooaja vahel muutus meie naiskonna koosseis oluliselt ning seetõttu on raske prognoosida, millisteks meie tulemused tänavu kujunevad. Superkarika finaalis on viimaste aastate meisternaiskond Pärnu JK favoriidiks, kuid me tahame osutada neile väärikat vastupanu ja anda endast parima.”

Levadia ründaja Vlada Kubassova: „Oleme väga rõõmsad, et saame mängida superkarika finaalis, hooaja esimeses ametlikus kohtumises. Meil avaneb hea võimalus panna oma oskused proovile tugeva vastase vastu ning teha enne meistrivõistluste algust viimaseid korrektiive. Pärnu JK on tugev vastane, üritame nende vastu mängida kaitses kindlalt, luua ohtlikke momente ning need maksimaalselt realiseerida.”

Pääsmed hinnaga 3 eurot on saadaval enne mängu algust kohapeal. Tasuta sissepääs on LHV Jalgpallikaardi või Jalgpallihaigla liikmekaardi ettenäitamisel, samuti 2010. aastal ja hiljem sündinutele.