Aivar Pohlak aitab UEFA-l arendada Krimmi jalgpalli

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak liitus UEFA poolt loodud komisjoniga, mille ülesandeks on arendada Krimmi jalgpalli. Selleks tööks on UEFA poolt juba eraldatud ka esimesed 2 miljonit eurot.

"Ma osalesin kokkusaamisel, kus kohtusid UEFA ja Krimmi Jalgpalli Liidu esindajad. Pärast läbirääkimisi otsustati, et ette nähtud rahasumma Krimmi jalgpalli arendamiseks ka eraldatakse," vahendas ERR-i venekeelne uudisteportaal.

Pohlaku sõnul annab UEFA raha, et arendada Krimmi jalgpalli nii Ukraina kui ka Venemaa poolel: "Komitee otsustas eraldada ühe miljoni Krimmi Ukraina poole arenguks ning ühe miljoni Venemaa osale."

Pohlak kinnitas, et tal on kindel plaan järgmise poole aasta jooksul ka Krimmi ise külastada, et saada vahetu hinnang olemasoleva infrastruktuuri kohta ning leida kitsaskohad, mida oleks vaja edasi arendada.

Pohlak pani lõpetuseks kõigile südamele, et UEFA tegeleb üksnes jalgpalliga ega sekku poliitilistesse küsimustesse: "Ühest küljest on kogu see teema väga keeruline, teisest küljest jällegi lihtne. Meie ülesanne on luua regiooni inimestele, eelkõige lastele, võimalused jalgpalli mängimiseks."