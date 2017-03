Noorsportlased saavad kandideerida 25 000 euro suurusele stipendiumile

Kõik noorsportlased on 26. märtsini oodatud kandideerima ERGO kindlustusseltsi noorte sportlaste stipendiumile, mille koguväärtus on 25 000 eurot. Stipendiumi antakse välja teist aastat ja selle eesmärk on toetada lootustandvate noorte talentide ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel.

Stipendiumit võib taotleda sportlane või tema nõusolekul ka treener, juhendaja, kool, spordiklubi või spordialaliit. Stipendiumi võib taotleda ka võistkonnana, kui enamus selle liikmetest on 18-25 aastased. Kandideerima on oodatud ka kõik invasportlased.

“Seni on taotlusi saabunud nii olümpiakogemusega sportlastelt kui ka neilt, kelle jaoks olümpia on alles kaugem eesmärk,” rääkis ERGO Eesti juht Tarmo Koll. Samavõrd mitmekesine on ka taotluse esitanute spordialade loend, ulatudes kergejõustikust vibulaskmise ja triatlonist iluvõimlemiseni. “Kõik seni kandideerinud on märkinud, et stipendium oleks suureks abiks uueks hooajaks ettevalmistumisel,” lisas Koll.

Stipendiumi laiem eesmärk on toetada Eesti inimeste tervislikke eluviise ning seeläbi kogu ühiskonna tervist. Paljud noored katkestavad spordiga tegelemise iseseisva elu alustamise eel, sest täiskasvanuks saades puuduvad neil võimalused sportimist ise finantseerida. Toetamaks pühendunud noorte spordiharrastuse jätkamist saavad stipendiumile kandideerida sportlased, kes 26. märtsi seisuga jäävad vanusevahemikku 18-25 eluaastat.

Lõpliku otsuse stipendiumi määramise kohta teeb ERGO poolt kokku kutsutud hindamiskomisjon. Lisainfot stipendiumi tingimuste ja taotluse esitamise kohta leiab SIIT.

2016. aastal pälvisid stipendiumi järgmised sportlased: Ralf Tribuntsov (ujumine), Marten Liiv (kiiruisutamine), Erika Kirpu (vehklemine), Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (purjetamine), Meril Beilmann (laskesuusatamine), Kristjan Ilves (kahevõistlus), Kristin Kuuba ja Helina Rüütel (sulgpall), Kreete Verlin (kergejõustik) ja Marie Turmann (curling).