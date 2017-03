Manchesterist lahkunud Schweinsteiger leidis omale uue koduklubi

Eelnevalt kogu karjääri Bayern Münchenis mänginud keskpoolkaitsja liitus Unitediga 2015. aasta suvel. Kui mehe esimesel hooajal Louis van Gaali juhendamisel segasid teda vigastused ning Premier League'is sai ta platsile 18 mängus, siis tänavu kuivas tema mänguaeg Jose Mourinho käe all päris kokku. Hooaja ainsad seitse kaasa tehtud mängu tulid erinevates karikasarjades, kirjutab Soccernet.ee.

Sakslane on olnud Chicago pikaaegne sihtmärk ning novembris märgati teda kohtumiselt Fire'i peatreeneri Veljko Paunoviciga. Esmaspäeva õhtul kinnitas klubi ajalehele Chicago Tribune, et üleminek on sisuliselt juba tehtud ning vaja on veel lahendada viisaküsimused ja läbida meditsiiniline ülevaatus.

"Meile lisandub keegi, kes on võitnud kõik igal tasemel ja on teinud seda viisil, mis on kokkusobiv meie väärtustega," lausus Fire'i tegevjuht Nelson Rodriguez ajalehele.

"Läbi oma karjääri olen ma alati otsinud võimalusi, kus ma olen lootnud anda positiivset mõju ning teha midagi suurepärast," ütles Schweinsteiger oma avalduses. "Minu üleminek Chicago Fire'i ei ole teistsugune. Pärast vestlusi Nelsoni ja treener Veljko Paunoviciga olen ma veendunud klubi visioonis ning filosoofias ja ma tahan aidata neid selle projektiga."