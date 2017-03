Korvpalliliidu suurprojekt "100 kooli" jõudis poole peale

Korvpalliliidu suurprojekt "100 Kooli" ületas täna ekvaatori ehk pool on tehtud. Eelmisel nädalal sai palju käidud pealinna eri koolides ja Tallinna lähistel, lisaks üks pikk päev Rakveres.

Kaardil sai reede lõunaks lipuga märgistada Paldiski, Padise, Õismäe Vene Lütseumi (kolm näidistreeningut), Tallinna Humanitaargümnaasiumi ja Rahumäe Põhikooli. Terve eelmise nädala teisipäevane päev möödus seejuures Rakveres, kus tunnid anti Rakvere Gümnaasiumis ja Rakvere Eragümnaasiumis.

Uus nädal algas täna Viimsis. Projekti läbiviija Martin Rebase sõnul sai ring sealkandis peale tõmmatud – peatused olid Püünsi, Haabneeme ja Randvere Koolis.

Kui korvpalliüldsus valutab südant Virumaa esindusklubi Rakvere Tarva pärast, siis üleüldiselt on Lääne-Virumaal korvpalliga lood üsna heasti.

„Rakveres suhtutakse korvpalli endiselt hästi, soojalt. Meid võeti hästi vastu ja omaks. Kõik lapsed andsid endast parima. Esimeses koolis oli abiks Märt Raam ning teises koolitunnis, mis toimus Spordihoones, olid kohal Madis Putko ning mängijatest Siim-Markus Post ja Karl-Johan Lips,“ kiitis Rebane.

Väike kokkuvõte ka kõige värskemast külaskäigust Viimsi poolsaarele: Püünsi koolis oli tunnis 85 last, Haabnemes samuti 85 last ning Randvere koolis 60 last.

Rebane lisab: „Kohal olid KK Viimsi treenerid Tanel Einaste, Tarmo Kapper ning II liiga mängijad Peep Belbaum (ka treener), Märt Rohlin ja Kaarel Traumann.“

Pärast 51 kooli on „100 Kooli“ näidistundidest meie liigamängijate kaasabil osa saanud 4330 õpilast. Seega, oleme numbriliselt samas rütmis esimese projekti hooajaga. Kõik liigub ilusti plaanide järgi.

Projekti viivad läbi EKL-i töötajad Martin Rebane ja Rosemary Rits. Projekti koordineerivad Kristel Jurno ja Raigo Häelme.