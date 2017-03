Kanter: Pfaffi filosoofiasse kuulub, et kõik inimesed on erinevad

Pfaffi rohkem kui 40 aastat kestnud treeneritöö algas USA üldhariduskoolides, peagi sai temast aga ülikoolitreener. Eduka karjääri käigus on Pfaff juhendanud rohkem kui 50 olümpiasportlast, kusjuures olümpiamedaleid on tema õpilased teeninud ühtekokku 10. Näiteks, 1996. aastal Atlanta olümpiamängudel triumfeerinud Kanada 4x100 meetri teatenelikus jooksnutest kolm treenisid Plaffi näpunäidete järgi, kuulsaim nende seast on muidugi Donovan Bailey. Pfaffi hilisematest õpilastest teavad kergejõustikusõbrad hästi Londoni olümpiavõitjat kaugushüppes, Greg Rutherfordi.

Pfaff on tunnistanud, et kuigi Eestis viibib ta esimest korda, on selle maaga kokkupuuteid ka varasemast. Pfaff eeskujude hulka kuulub Fred Kudu, kolmikhüppetehnika analüüsimisel on ta aga kasutanud näiteks Jaak Uudmäe sooritusi. Pfaffi Eestisse kutsumise initsiaatoriks oli olümpiavõitja Gerd Kanteri juhendaja Indrek Tustit, kes kohtus ameeriklasega esmakordselt 2009. aastal. Audentese spordikoolis ka isiklikult kohal viibinud Kanter nägi loengutes eeskätt meie treenerite ja sportlaste suurt võimalust.

"Loodetavasti kõik treenerid ja sportlased, kes siin osalevad, esitavad piisavalt palju küsimusi, sest arvestades tema kogemusi, on tal kõigele vastus olemas," ütles Kanter Vikerraadiole. "Sellise kaliibriga mehi meile siia kuigi tihti ei satu ja ma loodan, et kõik võtavad sellest viimast."

Ka Kanter on ameeriklaselt näpunäiteid saanud. "Tal on suured kogemused ning oskus saadud informatsiooni analüüsida," sõnas Kanter. "Tema loengutest on kõlama jäänud, et kõik inimesed on erinevad ja peame jälgima iga persooni eraldi, millised on tema tugevad ja nõrgad küljed. Raudseid reegleid pole, kõiki tuleb eraldi vaadata."

Kanteri meelest on meil häid spetsialiste, kellel arenguruumi siiski jagub. "Meil on palju häid treenereid," rõõmustas Kanter. "Küsimus on selles, et saada heast veel paremaks. Selleks tuleb olla ise avatud ning julgeda kuulata ja küsida."