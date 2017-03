Prantsusmaal on veerandfinaal jõukohane kõigile eestlastele

Praeguse seisuga jätkaksid Prantsusmaa meistrisarjas tiitlijahti kõik Eesti võrkpalluritega tugevdatud meeskonnad, alles jäänud kahe vooru mängudega on tähtis kohta esikaheksas hoida. Anna Kajalina naiskond, mullune meister St Raphaël pääseb samuti veerandfinaali.

Vajaliku võidu sai 20. voorus kirja Poitiers, alistades koduväljakul kolmandal kohal paikneva Tours´i 3:2 (15:25, 25:22, 26:24, 24:26, 15:11). Võidu saavutamisele aitas 13 punktiga (+11) kaasa Andri Aganits. Rünnakul lõi ta tosinast tõstest punktiks kaheksa, lisaks viis edukat blokeeringut. Vastaspoolel oli 15 punktiga üks resultatiivsemaid äsja Soomest värvatud Niklas Seppänen, vahendas Volley.ee.

Pariis kaotas kodus Toulouse´ile 1:3 (20:25, 23:25, 25:21, 16:25). Ardo Kreek tõi koduvõiskonnale seitse (+5), külaliste saldosse lisas Timo Tammemaa kuus (+5) silma.

Liigas jagavad esimest-teist kohta 45 punktiga Montpellier ja Chaumont, Pariisil on neljandana 36, Toulouse´il kuuendana 29 ja Poitiers´il kaheksandana 28 punkti. Edu lähima jälitaja Nantesi ees on kolm punkti.

B-divisjonis käib võitlus ainsa kõrgliiga-pileti pärast. Kauaaegne liider Rennes on langetatud kolmandaks, viimati kaotati võõrsil Tourcoingile 0:3 (19:25, 19:25, 18:25). Kert Toobalile märgiti üks punkt serviässast. Lähikonkurentidega võrreldes ühe enammängu pidanud Tourcoingil on 47, Nancyl 41, Rennes´il 40 punkti.

Naiste meistriliigas kuuendal kohal olev St Raphaëli naiskond võitis Nancy 3:0 (25:17, 25:21, 25:15). Anna Kajalina kogus 53-protsendilise efektiivsuse juures rünnakul kaheksa punkti ja lisas kaks edukat pallingut. Diagonaalründaja efektiivsusnäitajaks kujunes +9. Terville kaotas Beziers´le 1:3 (25:22, 19:25, 21:25, 14:25) ja on sarjas viimane. Eliise Hollas sekkus viimases mängus vaid korra neljandas geimis servima.