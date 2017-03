Kristjan Ilves: maailma tipp ei ole kaugel

"Suur samm edasi on see, et hooaja lõpus suutsin pidevalt 20 parema sisse sõita," ütles Ilves ETV spordisaatele. "Võistlused näitasid, et maailma tipp ei ole kaugel. Kui mõlemad alad õnnestuvad, siis ka esikümnesse pääs on reaalne."

Ilvese hinnangul on areng olnud üldine. "Hüpete peal olen suurema stabiilsuse leidnud, kuigi ka ärakukkumisi on ette tulnud," sõnas Ilves. "Murdmaas on tase aastaga samuti tõusnud. Olen vastupidavam ja kiirem ning füüsiliselt edasi arenenud. Ka vaimne pool on edasi läinud. Enne starti on närvitsemist vähem."

Pühapäeval võistleb Ilves veel Otepääl Eesti meistrivõistlustel ja edasi pikendab pisut suusahooaega Soomes murdmaasõitudega. Olümpiahooaja suunas vaadates on vaja töötada selles suunas, et sobitada ühele päevale ideaalselt kokku kaks ala ja kindlasti on vaja parandada veel hüppeid. "Äärmiselt tähtis on ettotsa hüpata," tõdes Ilves. "Kui oled kohtadel üle 20, siis pole võimalik tippu pääseda. Hea koha tagavad hüpe kuue parema sekka ning korralik sõit."