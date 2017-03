Võrkpallijuht: tahaks ka lätlasi ja leedulasi medalite eest võitlemas näha

Läinud nädalavahetusel Võru Spordikeskuses peetud meeste võrkpalli Balti liiga finaalturniiri võitis mäletatavasti Rakvere Võrkpalliklubi, kui tasavägises finaalis saadi geimidega 3:2 jagu Pärnu Võrkpalliklubist. Kuigi nelja parema osavõtul toimunud otsustavates mängudes osalesid vaid Eesti klubid, ei saa öelda, et finaalturniir intriigipuuduses kannatanuks.

Omajagu värvi andiski põhiosas poolprofessionaalidele toetuv Rakvere, kelle poolehoidjad kitsukeses spordisaalis kõige valjemat häält tegid. Eesti Võrkpalli Liidu poolt võtab turniiri kokku alaliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Vara. "Turniir õnnestus päris hästi," ütles Vara Vikerraadiole. "Korraldusliku poole pealt kõik sujus ning sportlikul tasemel on meil tugev liiga, mida tõestab, et neljast mängust kolm lõppes tulemusega 3:2."

Kuna Tartus polnud võimalik finaalturniiri läbi viia, siis viimasel hetkel anti see Võrule. Kas nii toimitakse ka tulevikus, seda Vara ei tea. "Võru on tuntud võrkpallikants," tõdes Vara. "Kindlasti julgustame klubisid mujal mängima, nagu Tallinna Selver peab oma kohtumisi ka Kuressaares."

Kui mullu pääses nelja parema hulka kaks Eesti ja Läti klubi, siis tänavu jõudsid finaalturniirile ainult eestlased. "Pikemas perspektiivis on oluline, et leedulastel hästi läheks," sõnas Vara. "Mõne aasta pärast võiks liigas olla Leedu klubisid rohkem kui üks-kaks. Loomulikult tahaks, et medali eest võitlejate seltskond oleks kirjum, seega tahaks lätlasi ja leedulasi rohkem näha."

Vara jäi Rakvere võiduga rahule. "Mul on väga hea meel Urmas Tali (Rakvere peatreener - toim.) ja poiste üle," tunnistas Vara. "Avo Keel (Pärnu juhendaja - toim.) on finaale võitnud küll ja võidab neid kindlasti ka veel. Selles mõttes oli väga tore finaal."