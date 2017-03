Kalev/Cramo lõpetas VTB Ühisliigas neljamängulise kaotusteseeria

Avamängu Minskis lisaajal võitnud valgevenelased läksid Tallinnas juhtima 6:3, kuid avaveerandaja lõpuks olid nelja punktiga peal võõrustajad. Teisel perioodil läks Kalev/Cramo ette 32:20, aga siis tegid külalised 16:0 vahespurdi. Poolaja võitsid siiski kalevlased 40:39.

Kolmandal veerandajal haaras ohjad Tsmoki-Minsk, kes pääses ette 56:45. Kalev/Cramo vähendas aga viimaseks puhkepausiks kaotusseisu neljale punktile ning läks otsustavalt oma teed viigiseisult 65:65, kuid tegi 12:0 vahespurdi.

Tallinlaste poolelt kogus kahekohalise punktisumma kaks meest. Vitali Ljutitš viskas 25 ja Mark Tollefsen 11 punkti. Mickell Gladnessi arvele kogunes 6 punkti ning 10 lauapalli. Külaliste parim oli Justin Gray 24 silmaga.

Kalev/Cramole oli see viiendaks võiduks, Tsmoki-Minsk on alistanud neli vastast. Mõlemal meeskonnal on kirjas ka 15 kaotust. Turniiritabelis paiknevad eestlased 11. ning neljanda järjestikuse kaotuse saanud valgevenelased eelviimasel ehk 12. real.