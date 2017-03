Artur Pika koduklubi pääses karikavõistlustel poolfinaali

Eilse korduskohtumise võitis BATE 2:1. Kumbki Eesti mängija oma meeskonna koosseisu ei kuulunud, vahendas Soccernet.ee.

Vigastatud Pika olukorra kohta rääkis neljapäeval Eesti koondise peatreener Martin Reim: "Ma sain Kaspar Rõivassepalt sellise info, et Pika vigastuse pikkus on kolm-neli nädalat. Tal on vist mingi tagareie lihase rebend, mis on neli sentimeetrit pikk. Sellest pidi olema kuidagi sõltuv nädalate arv. Pikk peaks hakkama umbes sel ajal, kui koondis koguneb, uuesti treenima, aga kindlasti ei ole ta kohe sada protsenti valmis."