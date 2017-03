Fourcade tegi Björndalenile ettepaneku koos olümpiaks valmistuda

Hooaja rekordilise 14 etapivõiduga lõpetanud Fourcade ütles pärast Oslo etapi ühisstardiga sõidu võitu, et tegi Björndalenile ettepaneku suvel koos PyeongChangi olümpiaks valmistuda. "Jah, ma juba kutsusin teda," avaldas Fourcade Norra Rahvusringhäälingule (NRK). "Rääkisin talle, et mu kodukoht on treenimiseks väga hea paik. Mul pole ju midagi varjata."

28-aastane prantslane rääkis, et on 43-aastase Björndaleniga juba ka kogemusi jaganud. "Läksime eelmisel nädalal (Kontiolahti etapil – toim) koos staadionilt ära ja rääkisime pool tundi sellest, kuidas me valmistume," sõnas Fourcade. "Usun, et kui tahad saada maailma parimaks laskesuusatajaks, pead kogu aeg õppima."

Björndalen ütles NRK-le, et tema hinnangul ongi Fourcade maailma parim laskesuusataja, aga ei soovinud avaldada, kas ta võtab prantslase pakkumise vastu. "Kui tunnen, et see aitaks mul paremaks saada, võtan temaga ühendust. Aga ma ei soovi praegu öelda, kas teen seda või mitte," lausus Björndalen.

Lisaks MK-sarja üldvõidule oli Fourcade parim ka kõikide distantside arvestuses eraldi ehk võitis väikese kristallgloobuse nii tavadistantsi, sprindi, jälitussõidu kui ühisstardist sõidu arvestuses. MM-il Hochfilzenis võitis Fourcade ühe kulla, kaks hõbedat ja kaks pronksi.