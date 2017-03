Ümber Viljandi järve jooksu stardinimekirjas on 1700 osalejat

Eesti vanima rahvaspordiürituse osalejate nimekiri suureneb kevadiselt soojade ilmadega mullusega sarnases tempos ning 1350 jooksjat ja 350 kepikõndijat on endale 1. maiks stardikoha juba lunastanud.

Tänavu, mil Eesti riik tähistas oma 99. aastapäeva, on ümber Viljandi järve jooksul 88. sünnipäev. Kui 1928. aastal esmakordselt olnud jooksule startis kuus osalejat, siis mullu peetud 87. jooksul oli stardis ligi 4000 inimest. Sarnast osalejate hulka loodavad korraldajad näha Viljandi staadionil ka tänavu 1. mail, kui kell 12 antakse start ligi 12 kilomeetri pikkusele jooksule. Kepikõndijad stardivad samale rajale kümme minutit hiljem.

Neljandat aastat on ümber Viljandi järve jooksu üritused mitmel päeval. Esimene neist on 14. aprillil, kui kavas on künnipäevajooks. See treeningjooks annab hea võimaluse tutvuda järvejooksu raja olukorraga. Et 14. aprill on ühtlasi suur reede ehk töövaba päev, antakse tänavu start kell 16 Viljandi staadionilt.

Sellel jooksul osalejatelt osalustasu ei küsita, stardinumbreid ei väljastata, protokolli ei koostata ning võitjad ei autasustata. Küll aga on rajal üks joogipunkt.

30. aprillil ehk päev enne suurjooksu starti on Viljandi staadionil kavas lastejooksud ning pärast seda võistlevad koolid teatejooksus ümber Viljandi järve.

Tavapäraselt saavad korraldajatelt aprilli alguses kirjaliku kutse võistlusele need mehed, kes on lõpetanud vähemalt 40 jooksu ja naised, kelle kontos on vähemalt 20 ümber Viljandi järve jooksu. Selliseid mehi on 22 ja naisi seitse.

Kõige rohkem osaluskordi – 58 – on tänavu 84. sünnipäeva tähistaval Mustla mehel Benno Viirandil, kes on lubanud stardis olla ka sel aastal.