Ashton Eatoni rekordiline naelking jõudis spordimuuseumisse

Eatoni 6. veebruaril 2011 püstitatud uueks maailmarekordiks oli 6568 punkti. Konkreetse naelikuga võistles Eaton seitsmevõistluse lõpualal, 1000 meetri jooksus. Rekord siiski pikalt püsima ei jäänud – pisut enam kui aasta hiljem ületas Eaton iseenda rekordi Istanbulis, kus seadis uueks tippmargiks tänaseni meeste seitsmevõistluse maailmarekordit tähistava 6645 punkti.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhi Siim Randoja sõnul oli säärane kink ootamatu, kuid meeldiv üllatus. "Kuigi tegu pole Eesti sportlasele kuulunud esemega, on selle naelikuga Eesti pinnal tehtud maailma spordiajalugu, mistõttu on muuseumil kingituse üle väga hea meel," ütles Randoja ja kinnitas, et pärast spordikogusse arvamist saavad naelikut muuseumis näha kõik spordisõbrad.