Kohtunike otsuse peale endast välja läinud TTÜ noortetreener vabandas

Treener Elmiku lahkarvamused kohtunikega tekkisid TTÜ KK mängus soomlaste Kauhajoen Karhuga. Mängu viimasel minutil tabasid soomlased kaugviske ja pääsesid nelja punktiga ette. Elmiku arvates käis kell pärast tabamust tükk aega edasi ning mänguaega tulnuks korrigeerida. Kohtunikud (erinevalt Läti pressis avaldatust) muutsidki aja ära (11,2 sekundi asemel toodi tabloole 12,6), kuid andsid palli seejärel ekslikult soomlastele. Sellele olukorrale järgnes ka Elmiku reaktsioon.

Kohtumist suurelt juhtinud TTÜ kaotas mängu 41:48. Pärast Elmiku vihapurset ja sellest tingitud käitumist eemaldati ta ka mängust ja saalist.

"Vabandame TTÜ Korvpallikooli nimel antud intsidendi pärast laste, lapsevanemate ja avalikkuse ees. Oleme sellest juhtumist rääkinud lastega ja treeneriga. See on olnud meile kõigile suur õppetund," kommenteeris TTÜ Korvpallikooli juhatuse liige Indrek Reinbok pressiteate vahendusel.

"Palun vabandust!" lisas omalt poolt Elmik. "Riias toimunud EYBL U-16 vanuseklassi kohtumine Kauhajoen Karhude ja minu juhendatud TTÜ Korvpallikooli vahel päädis intsidendiga, kus minu ja kohtuniku arvamused korvpallireeglite tõlgendamisel erinesid oluliselt. Tekkinud vaidluses kaotasin enesevalitsuse ja teenisin kaks tehnilist viga, mis tähendas ka mängust eemaldamist."

"Minu käitumisele ei ole vabandust, olenemata kui ebaõiglased võivad vahel näida õigusemõistjate otsused. See ei ole mu tavapärane käitumine ning võin kinnitada, et edaspidi selliseid olukordi ei kordu," jätkas Elmik. "Oleme ka võistkonnasiseselt antud olukorda arutanud ning saan kinnitada, et minu käitumist ei sea ükski mu kasvandik endale eeskujuks. Ma vabandan kõigi ees, keda mu käitumine on riivanud ning kinnitan veelkord, et tegu oli ühekordse juhtumiga."