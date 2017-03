Djokovic loobus vigastuse tõttu Miami turniirist

Djokovicile teeb valu parema käe küünarliiges. "Mu arst soovitas tungivalt mul mängimisest loobuda, kuna vigastus, mis on mind juba kuid seganud, läks eelmisel nädalal hullemaks," selgitas kolmel järjestikusel aastal Miamis võidutsenud Djokovic. "Annan endast parima, et võimalikult kiiresti väljakutele naasta, aga kahjuks ei saa ma enda Miami tiitlit tänavu kaitsta."

Indian Wellsis langes Djokovic konkurentsist välja neljandas ringis, jäädes kahe nädala jooksul juba teist korda alla austraallasele Nick Kyrgiosele.

Just Miamis võitis Djokovic enda karjääri esimese Mastersi turniiri ja tema sõnul on see šokeeriv, et ta sel aastal Miamis mängida ei saa. "Pole ime, et öeldakse, et valusaimad kaotused spordis tulevad vigastustest, mitte vastastelt. Olen õnnelik, et kogu mu karjääri vältel pole mul eriti vigastusi olnud, aga ilmselt kõik see, mis olen viimaste aastate jooksul vaimselt üle elanud pidi lõpuks ka kehale oma jälje jätma," lisas Djokovic.