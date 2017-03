VIDEO | Kaia Kanepi plaanib peagi võistlustulle naasta

Kanepi postitas enda Facebooki fänniküljele lühikese treeningvideo ja jagas fännidega rõõmusõnumit: "Kevadekuulutaja. Olen alustanud treeningprotsessiga, et taas peagi edukalt võistelda. Peagi rohkem infot," kirjutas Kanepi. "Video on tehtud paar nädalat tagasi treeninglaagris Lõuna-Aafrika Vabariigis."

31-aastane Kanepi mängis viimati mullu juuni alguses Itaalias ITF-i turniiril, kus jõudis veerandfinaali.

Eelmise aasta kevadel avaldas Kanepi, et haiguse tõttu ta tõenäoliselt maailma tipptasemel enam konkureerida ei saa: "Olen erinevate viirushaiguste tõttu teinud mitmeid lühemaid ja pikemaid pause. Olen andnud lugematu arv analüüse ja pidanud aru erinevate arstidega. Nüüd on selge see, et tipptasemel konkureerimiseks vajalikul määral ma trenni teha ja võistelda enam ei saagi. Keda huvitab täpsem diagnoos, siis tegemist on Epstein Barri viirusega, mis pingelistes situatsioonides ägeneb ja on mul põhjustanud ka mononukleoosi. Seega pean juba kandadest tingitud minimaalset trenni ja võistlemise koormust veelgi vähendama. Unistada võib, aga annan aru, et tippu tagasi arvatavasti sedasi toimetades enam ei jõua."

Lisaks on Kanepit juba aastaid kimbutanud kannavalu.