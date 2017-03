Palavusega võidelnud Tiidrek Nurme sai Lissaboni poolmaratonil 11. koha

Mitmed Eesti jooksjad startisid pühapäeval Portugalis Lissaboni poolmaratonil, neist parima tulemusega sai hakkama Tiidrek Nurme. Lõpuaeg 1:05.16 andis talle 11. koha, mis on viie sekundi võrra parem kui nädal tagasi Roman Fosti joostud tulemus Rooma-Ostia poolmaratonil.

Nurme treeningpartner, keenialane Ibrahim Mukunga Wachira lõpetas neli kohta Nurmest eespool, 7. kohal ajaga 1:04.33.

"Distantsi alguses vedasin Mukungaga suurt gruppi, trotsides vastutuult. Kuni viienda kilomeetrini püsisin Eesti rekordi graafikus," sõnas Nurme ajakirja Jooksja Jooksuportaali vahendusel.

Nurme 10 km vaheaeg tuli 30.20. Distantsi teises pooles Nurme tempo rauges, sest palav ilm jättis organismi oma jälje. "Viimastel kilomeetritel õnnestus vahepeal eest lastud mehed jälle kätte saada. Lõpetasin positsiooni võitlusega," võttis Nurme jooksu kokku. Põnevusega ootab ta oma järgmist starti, mis toimub 31. märtsil San Franciscos 5000 m distantsil.

Poolmaratoni võitis uus-meremaalane Thomas-Jake Robertson ajaga 1:00.01. Kaks järgmist kohta läksid Keeniasse – 10 sekundiga kaotas võitjale Jamaes Wangari Mwangi, kolmandaks tuli Edwin Kibet Koech 1:00.45-ga.

Raja ääres Eesti jooksjatele kaasa elanud klubi Treeningpartner treeneri Urmas Randma sõnul oli Lissabonis võistluse ajal palav ilm, mistõttu võis meie parematel meestel minut kaduma minna. Peale Tiidrek Nurme ja Priit Lehismetsa Eesti meestest keegi eliitgrupi starti ei pääsenud.

"Mul läks enda jaoks kehvasti. Pidin mass-stardiga jooksma hakkama. Kirjutasin küll korraldajatele, et eliitgruppi saada, aga see ei õnnestunud. Seal läks päris vaidlemiseks. Mõtlesin, et ei lähegi starti, kuid jooksin trennina läbi," rääkis ajakirja Jooksja Jooksuportaalile Argo Jõesoo, kes sai 36. koha ajaga 1:11.53.

Teiste paremate Eesti meeste tulemused: Priit Lehismets 45. koht 1:13.07, Marti Medar 51. koht 1:13.53, Janar Juhkov 71. koht 1:16.51.

Eesti naistest saavutas parimana Leila Luik 21. koha ajaga 1:18.40. Poolmaratoni võitis etioopialanna Mare Dibaba 1:09.43-ga. Ühe sekundiga kaotas talle keenialanna Vivian Jepkemoi Cheruiyot. Kolmandana lõpetas keenialanna Mary Wacera 1:09.53-ga.