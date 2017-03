Politsei lõpetas Oslos laskesuusatajate hooajalõpupeo

Laskesuusatajad panid pühapäeval Norra pealinna Oslo külje all Holmenkollenis punkti juba 27. novembril alanud MK-sarjale. Hooaeg lõpetati tavakohaselt suure peoga, kuhu pidid aga sel korral sekkuma ka politsei ja tuletõrje, kuna peopaigaks olnud Holmenkolleni Park Hotelis käivitati mitmes kohas tuletõrjealarm.

"Politsei tuli ja lõpetas peo, kuna keegi oli hotellikoridorides lustides mitmes kohas käsitsi tuletõrjealarme tööle pannud," ütles Holmenkolleni suusafestivali kommunikatsioonijuht Emilie Nordskar Norra Rahvusringhäälingule (NRK). "Ma ei tea, kes sportlastest seda tegi."

Peo korraldasid Rahvusvaheline Laskesuusatamise Föderatsioon (IBU) ja Holmenkolleni suusafestival, kutsutud olid kõik sportlased ja koondiste taustajõud. Politsei andmetel oli peol umbes 400 inimest.

"Pidu tõepoolest oli, aga ma läksin juba kell üheksa koju, seetõttu ma ei tea, mis seal toimus," kommenteeris Norra alaliidu spordijuht Morten Aa Djupvik.

Vahetult enne südaööd sai tuletõrje teate, et hotellis on tuletõrjealarm tööle hakanud ja nad sõitsid kohale, vahetult pärast neid jõudis ka politsei, kes saatis peo laiali.

"See oli kinnine pidu sportlastele ja nende taustajõududele, ja nende jaoks, kes pidu nautisid, oli selline varajane lõpp kindlasti pettumus," sõnas Nordskar. "Selline lõpupidu pärast pikka hooaega on traditsioon, inimestel oli lõbus ja kindlasti tahtnuks nad, et pidu kestnuks kauem."

Norra vanameister, 43-aastane Ole Einar Björndalen ütles NRK-le, et tema oli juba voodis, kui alarm käivitus. "Pidime minema alla fuajeesse, aga kuna see oli lihtsalt alarm, saime magama tagasi minna. Seda, kuidas alarm tööle läks, ei oska ma öelda," lausus Björndalen. "Minu meelest oli see tore pidu. Martin Fourcade pidas ilusa kõne ja kõigil oli lõbus."

Holmenkolleni Park Hoteli esindaja ei soovinud vahejuhtumit kommenteerida.