Rattaõnnetuse üle elanud Kotšegarov valmistub hooaja avastardiks

Kui triatleet Marko Albertil on tänavusest hooajast juba ette näidata Uus-Meremaa Ironmani neljas koht, siis seitse aastat noorema Kirill Kotšegarovi avastardini on jäänud veel viis nädalat. Tugevatest treeningutest ammutatud enesekindluse ja vormikõvera tõusu pole Kotšegarovil suutnud rikkuda isegi hiljuti üle elatud rattaõnnetus.

"Eile õhtul toimus liiklusõnnetus, milles sain kergeid vigastusi. Sõitsin mulle ette keeranud autole küljelt sisse," kirjeldas Arizonas treeniv Kotšegarov pressiteate vahendusel möödunud kolmapäeval aset leidnud avariid. Kotšegarovi sõnul oli tegemist õnneliku õnnetusega – vigastused olid kerged ning haiglaravi mees ei vaja. Siiski oli ta sunnitud loobuma nädalavahetuse Puerto Rico poolpikast triatlonivõistlusest, mis algselt oli mõeldud treeningettevalmistuse osana enne Texase Ironmani.

Aprilli teises pooles toimuv Texase Ironman on Kotšegarovi jaoks esimese poolaasta kõige olulisem eesmärk. Sportlikku viha annavad talle samast võistluspaigast juurde aastatagused sündmused, kus poodiumikohas kinni olnud Kotšegarov eksis lõpu eel rajavalikuga ning kaotas sellega kõrge lõppkoha.

Vaatamata ebaõnnele oli toona põhjust ka rahuloluks, sest nii füüsiliselt kui vaimselt oli Kotšegarov võimeline planeedi parimatele valusalt kandadele astuma. Ilmekalt tõestas ta seda kaks kuud hiljem Suurbritannias, kus võttis karjääri kolmanda Ironmani etapivõidu ajaga 8:41.13. Hawaiil piirdus lihasvaluga kimpus olnud Kotšegarov 22. kohaga, jäädes ühtlasi tahapoole Marko Albertist, kes oli heast sõbrast ja konkurendist 10 minutit kiirem.

Tänavuse baaslaagri tegi Kotšegarov aasta esimestel talvekuudel Valnecia lähistel asuvas Gandias. "Olen selles regioonis treeninud varemgi," rääkis Kotšegarov, kelle sõnul on Gandia ümbrus triatlonitreeninguteks äärmiselt sobiv. "Kvaliteetne ujula ja jõusaal, suurepärased võimalused rattasõiduks. Antud piirkonnas on treenimas paljud rattameeskonnad nagu Katjuša, Astana, BMC, AG2R. Jooksutingimuste osas ei saa samuti kurta. Apelsinipõldude vahel jooksmine on lahe kogemus."

"Treeningute eesmärk on areneda ühtlaselt ja püsida terve. Seni on see õnnestunud ja iga sellise laagri järel tunnen ennast tugevamana. Hispaanias veetsin kokku viis nädalat. Seejärel tulin mõneks päevaks koju ning veebruari keskpaigast jätkasin treeningute ja ettevalmistustega juba Ameerika Ühendriikides, Arizonas," lisas ta.

Just Ameerikas ootab Kotšegarovit 22. aprillil ees hooaja esimene Ironman start. Teist aastat järjest alustab ta võistluskaruselli Texase Ironmaniga, mis ühtlasi on kontinendi meistrivõistlusteks. Kotšegarovi eesmärgiks on seal eelmise aasta ebaõnne vältida ning kõrge punktisaagiga Hawaii Ironmani koht kindlustada.