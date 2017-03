Igihaljas Federer alistas Indian Wellsi finaalis Wawrinka

Turniirii maailma kümnenda reketina alustanud Federer võitis tund ja 20 minutit kestnud kohtumise 6:4, 7:5.

Federer on seega võitnud tänavuse hooaja senised kaks kõige suuremat tiitlit – jaanuar võidutses ta mäletatavasti Austraalia lahtistel.

Indian Wellsis triumfeeris Federer viiendat korda, Mastersi võite on tal nüüd 25.

"Unistuste teekond jätkub. Ma pole praegu nii üllatunud kui olin Austraalias, aga see võit on siiski ootamatu," tunnistas Federer. "Hooaja algus on olnud imeline. Eelmisel aastal ei võitnud ma ühtegi turniiri, ainus finaal oli vist Brisbane’is. Muutus on dramaatiline, aga see on imeline tunne."

Võiduga tõusis Federer maailma edetabelis neli kohta ja on nüüd maailma kuues number.

"Novembris-detsembris, kui taipasin, et seis on päris hea, istusime tiimiga maha ja panime hooajaks plaane paika. Edetabelikoht pole küll kõige olulisem, aga seadsime eesmärgiks pärast Wimbledoni esikaheksas olla," avaldas Federer. "Jõudsin sinna palju kiiremini ja pean nüüd enda eesmärgid ümber mõtlema. Austraalia lahtiste ja Indian Wellsi võit polnud mul kindlasti plaanis."

Naiste seas võidutses Indian Wellsis 14. asetatud venelanna Jelena Vesnina, kes alistas finaalis 8. paigutusega kaasmaalanna Svetlana Kuznetsova 6:7 (6), 7:5, 6:4.