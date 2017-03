Julia Beljajeva: ma olen harjunud, et sport on minu töö

"Kõik on mulle rääkinud mingist august, kuid tegelikult ma ei ütleks, et see oli mingi auk. Igal sportlasel on tõusud ja mõõnad. Oli selline hetk, et ei tulnud välja," arvas Beljajeva, et tema vahepealne vormilangus polnud midagi erilist.

Beljajeva sõnul on ta profisportlase eluga harjunud ning ei oska hetkel üldse mõelda, milline see teistsugune elu olla võiks: "Ma praegu olen rahul ja olen harjunud, et see on minu töö. Teen trenni, võistlen ja käin laagrites - mulle see väga meeldib."