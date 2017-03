Gert Kullamäe: tunneme rahvusvahelistest mängudest puudust

Tartu Ülikooli meeskond peab kõvasti plaani pidama, sest Balti liiga esimene poolfinaalmäng kulges põhiturniiri võitja Pasvalyse Pieno žvaigždesi soovide kohaselt suure viskekontserdina.

Gert Kullamäe mehed suutsid küll leedulastele vastata ja mäng andis 88:88 viigi, kuid samal moel võõrsil joosta oleks rumalus ehk Tartu peaks kohe peale suruma oma kaitsest lähtuva mängu.

"See aasta on olnud keeruline aasta emotsionaalselt nii mängijatele, treeneritele kui ka klubile. Meil ei ole olnud sel aastal võrreldes eelmistega häid rahvusvahelisi mänge. Me tunneme nendest puudust. Meie jaoks lõppesid euromängud varakult ära ja alternatiivi meil polnud. Rahvaski tunneb seda, sest me oleme ikka harjunud, et meil on rahvusvahelisi mänge. Nüüd tuleb võtta siin lõpust viimast," analüüsis Kullamäe.

Ellujäämismatš peetakse neljapäeval Leedus. Eelmisel aastal mängis Tartu meeskond esimese Eesti klubina finaalis.