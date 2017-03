Rakvere mängumees Kevin Saar: võttis jala värisema lõpuks

Võitjatele 14 punkti toonud Kevin Saar: "Võttis jala värisema lõpuks. Väga kõva emotsioon. Alguses ei saanud käima enda mängu, aga mingil hetkel tundsin, et me suudame seda mängu võita. Ütlesin kuttidele ka, et me saame selle mängu kätte."

Samuti 14 silma kogunud Tanel Uusküla: "Pärnu surus meid mängu alguses kõvasti serviga ja leidis meie vastuvõtus vahed üles."

Kevin Saare sõnul on võidu taga meeskonnavaim: "Leidsime selle üles jälle, mis eelmisel aastal oli. Siin finaalturniiri ajal tundus, et saime kätte selle asja uuesti. Kui Eesti meistrikad tulevad, siis võib kõike oodata!"

Uusküla sõnul oli võita suurepärane: "Kirjeldamatu tunne. Pole enne kogenud seda. Selline see võrkpall on."

Pärnu peatreener Avo Keel: "Üks valusamaid kaotusi, mis on saadud. Ju me ei olnud valmis seda stabiilsust lõpuni välja kandma."