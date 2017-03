Johanna Talihärm: meil kõigil on põhjust peeglisse vaadata

"See hooaeg ei läinud päris nii nagu oleks soovinud ja planeerinud. Suur reisimine oli ette teada ja sellega ma sain ootuspäraselt hakkama. Aga sügisene koolikoormus mõjutas päris korralikult. Kokkuvõttes ei tulnud nii välja nagu oleks tahtnud," võttis Talihärm hooaja kokku.

"Ma ei pea ennast professionaalseks sportlaseks vaid pean ennast väga kõrgel tasemel harrastajaks. Minu igapäevases elus on väga suur osa õppimisel, kodutöödel ja ka füüsiliselt loengutes käimisel. See pole kindlasti tippsportlaste päevade osa," selgitas neiu.

Talihärm on enda sõnul võtnud kindla eesmärgi kool kiirelt ära lõpetada, sest USA kolledžites pole võimalik stipendiumiga õppides seda aega väga venitada.

Eesti laskesuusanaiskond tegi tänavusel hooajal sellise tagasimineku, et sisuliselt hetkel ollakse ilma olümpiakohata.

Talihärm: "Muidugi oleme me kõik pettunud, kuid selle esimese emotsiooni pealt oleks põhjapanevaid järeldusi teha. Tuleb istuda maha ja igaühel põhjust peeglisse vaadata ja mõelda, mida oleks saanud teisiti ja paremini teha."

"Meil on paratamatult väga väike eelarve võrreldes teiste riikidega, kes on siin karusellis. Ma arvan, et me oleme kasutanud oma olemasolevaid ressursse nii hästi kui võimalik."

"Ei ole lihtne siia MK-le ja tappa saada. Niigi on rajal füüsiliselt raske, kuid vaimselt on see veel raskem. Kõik oleme me meeletult tööd teinud ja sporti oma aega ja raha investeerinud, see, et olla viimaste kohtade peal, on väga keeruline meile kõigile," arvas Talihärm.

Talihärma sõnul teeb neidudele rasketel aegadel ka palju haiget see, kui spordiüldsus neid kehvade tulemuste eest materdab, kuigi asjade tausta ei teata.

"Ma kutsuksingi (inimesi) üles, et mitte teha seda meile veel raskemaks. Kui oled eestlane, siis kes meile ikka pöialt hoiab, kui mitte oma inimene. Me teeme endast kõik võimaliku, kuid paratamatult meil pole võrdseid võimalusi suurte koondistega," palus Talihärm poolehoidjaid.