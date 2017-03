Ragnar Klavan mängib täna Manchester City vastu

Eelmisel pühapäeval seljavalu tõttu puudunud klubi põhikeskkaitsja Dejan Lovren on täna koosseisus tagasi, kuid jääb esialgu vahetuspingile.

Liverpool kohtub Eesti aja järgi kell 18.30 võõrsil Manchester Cityga. Hetkel on Cityl 27 mänguga 56 punkti ning Liverpoolil 28 mänguga 55 punkti.

The #LFC starting XI and bench for today's meeting with @ManCity pic.twitter.com/X9YU2qTkeD