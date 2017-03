TÄNA | "Spordipühapäev" pakub juttu spordist ja spordi telgitagustest

Tippspordiga seonduvalt räägitakse tihti taustajõududest. Sellest kui palju sõltub sportlase edu tema seljataga seisvatest inimestest. Ühes võtmerollis on kindlasti füsioterapeudid. Kuidas hinnata füsioterapeudi panust sportlase edusse või ebaedusse? Saatekülaliseks on seda ametit pidav Risto Jamnes.

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris 19. märtsil kell 18.15. Saatejuht Karl Mihkel Eller.