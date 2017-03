ETV2 tänane teemaõhtu pühendub jalgrattaspordile

Kell 19.30 Mägede kuningad (Eesti 2016)

Tour de France on iga-aastane rattamaailma suursündmus, kus 21 päevaga läbitakse ligikaudu 3500 kilomeetrit. Unistatakse ja panustatakse suurelt. Murtakse luid ja valatakse pisaraid, kuid võitjaks saab tulla ikka vaid üks. See film ei räägi otseselt mitte Tour de France`st, vaid kahe Eesti mehe, Rein Taaramäe ja Tanel Kangerti raskest teekonnast rattamaailma tippu. Meeste ratturielust ja tulevikuplaanidest osa saamiseks ei saa olla paremat kohta, kui seda on viibimine otse Tour de France südames.

Kell 20.00 Kõrgelt Kodeeritud Kolmik (Eesti 2007)

Paratamatult on igaüks oma eluloo kangelane. Samas leidub inimesi, kelle teod lähevad kitsastest piiridest märksa kaugemale - nad jäävad rahvale meelde, nendest räägitakse nii head kui ka halba. Kas edu valem on kõrgemalt poolt sisse kodeeritud või tuleb võituderohke tee ja väline sära raskelt kätte? Lugu Kirsipuude rattadünastiast omas mahlas, maitsestatud vürtsikate mõtteterade ja unikaalse pildimaterjaliga. Autor Ivar Jurtšenko, operaator Andrus Eesmaa.

Kell 20.50 Imetegija võlg (Eesti 1984)

Dokumentaalfilm tippspordist teenelise meistersportlase jalgrattur Riho Suuna pürgimiste ja ebaõnnestumiste taustal. Režissöör Hans Roosipuu.

Kell 21.10 Küljetuul (Eesti Telefilm 1983)

Jalgrattasportlasele tähendab sõna "küljetuul" tõsist jõuproovi, kus nipid ja õnnemäng taanduvad ning ilmsiks tuleb meeste tõeline väärtus. Raivo ja Martin on meeskonnakaaslased. Martin langes Liidu koondisest välja, kuid on täis lootust ja tahtmist sinna tagasi pääseda. Raivol on aga eeldusi tippsporti jõudmiseks, kuid temas endas puudub selgus. Sassis on ka suhted Kristiinaga.

Koduski ei valitse üksmeel - ema peab targemaks minna õppima ja omandada kindel elukutse. Ees seisab aga rahvaste spartakiaadi mitmepäevasõit. Dokumentaalkaadrid VIII rahvaste spartakiaadi jalgratturite mitmepäevasõidult. Stsenaristid Hans Roosipuu ja Veljo Käsper. Režissöör Raul Tammet, toimetaja Maie Jõgi.

Kell 22.15 Hind (Eesti Telefilm 1978)

Dokumentaalfilm jalgrattaspordist ja Aavo Pikkuusist - olümpiavõitjast, maailmameistrist, XX rahutuuri võitjast. Filmis teevad kaasa veel NSV Liidu teeneline treener ja NSV Liidu teeneline meistersportlane Viktor Kapitonov, NSV Liidu teeneline meistersportlane Aleksandr Gusjatnikov, NSV Liidu koondise liige Vladimir Ossokin, NSV Liidu koondise treener Viktor Veršinin ning NSV Liidu koondise arst Juli Bogdanov. Stsenaristid Tarvo Villomann ja Valentin Kuik, operaator Ilmar Loomann, režissöör Valentin Kuik.

Kell 22.50 Eesti lood: Kellele lüüakse pulsikella (Eesti 2014)

Film saavutusharrastussportlastest ja nende ambitsioonidest ning võitlustest teel võidule. Viimastel aastatel on Eestis harrastussportlaste, sealhulgas ka saavutusharrastussportlaste hulk plahvatuslikult kasvanud. Need on keskealised mehed, kelle spordiharrastus on väljunud tervisespordi piiridest, kes tunnistavad vaid võitu ja astuvad proffide kandadele. Filmis otsime vastust lihtsale küsimusele: miks nad seda teevad? Kas saavutusharrastussport on puhas? Režissöör Andres Keil.

Kell 23.25 Meie sõber jalgratas (Eesti 1987)

Film jalgrattasõidust kui tervisespordialast ja Eesti kogemustest sel alal. Režissöör Hans Roosipuu.