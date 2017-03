Ragnar Klavan: Sergio Agüero pole hirmuäratav

Klavan ja Agüero olid vastamisi ka aastavahetuse aegu, mil Liverpool sai Anfieldil 1:0 võidu. "See oli esimene kord, kui ma Agüero vastu mängisin. Ta on suurepärane ründaja," sõnas eestlane väljaandele Daily Star.

"Aga ma arvan, et hirmuäratav pole tema kohta õige sõna. Ta on maailmaklassi mängija, aga paljudel Premier League'i võistkondadel on maailmaklassi ründajad. Nende vastu on tore mängida."

"Ma austan alati ründajaid, kelle vastu mängin, kuid hirm pole õige sõna," jätkas keskkaitsja. "Ehkki ta on üks Inglismaa parimaid ründajaid. Ma ei saa öelda, et keegi teine oleks veel parem, aga häid ründajaid on palju."

Liverpool kohtub Manchester Cityga viimase jaoks keerulisel hetkel, sest nädala sees langeti dramaatilisel moel välja Meistrite liigast, kui võõrsil kaotati Monacole 1:3.

"Siin on nüüd kaks võimalust," kommenteeris Klavan. "Võib-olla on nad haavatud, aga võib-olla on nad nüüd isegi näljasemad, mängivad kodus ja tahavad näidata, kuidas soovivad mängu võita. Ma arvan, et sellest tuleb väga atraktiivne matš."