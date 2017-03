TÄNA OTSE | Kas Mari Laukkanen triumfeerib kolmandat päeva järjest?

Laskesuusatamise maailma karika etapil Holmenkollenis tõmmatakse täna hooajale joon alla, kui kavas on ühisstardiga sõidud nii meestele kui ka naistele.

ETV2 otseülekanne naiste 12,5 km sõidust algab kell 12.05 (kommenteerivad Maarja Värv ja Margus Ader) ja meeste 15 km sõidust kell 14.20 (Karl Mihkel Eller ja Margus Ader). Mõlemad võistlused on nähtavad ka ERR-i spordiportaali vahendusel.

Nii meeste kui ka naiste hulgas on juba MK-sarja üldvõitja selgunud. Meestest läheb tiitel prantslasele Martin Fourcade'ile ja naistest sakslannale Laura Dahlmeierile.

Ühisstardiga sõitudes on sel hooajal Fourcade'ist aga veel edukam olnud sakslane Simon Schempp. Naiste hulgas on ka sel distantsil parim Dahlmeier, aga Holmenkollenis on seni üllatuslikult valitsenud soomlanna Mari Laukkanen.