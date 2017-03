Karel Tammjärv: mulle jäi ainult vormistamise vaev

Meeste teatesõidus 3 x 10 kilomeetrit oli stardis kümme võistkonda. Esimesel klassikaetapil veel suuri vahesid ei tekkinud. Esiviisik mahtus nelja sekundi sisse, kui Tartu Suusaklubi avavahetuse sõitja Vahur Teppan andis teate edasi Peeter Kümmelile. Ligi pool minutit liidrist hiljem ehk kuuendana teisele klassikaetapile startinud Andreas Veerpalu tõstis Sparta Spordiseltsi uueks liidriks. Veerpalu tugeva sõidu järel oli Sparta edu Tartu meeskonna ees 14 sekundit enne kui vabatehnika etapile startisid ankrumehed Aivar Rehemaa ja Karel Tammjärv.

"Vorm on päris hea ning plaan oligi töövahetust sõita," ütles Andreas Veerpalu ETV spordisaatele. "Oli plaan teised kinni püüda ja vahet sisse sõita. Ma arvan, et see ka õnnestus."

Teised meeskonnad viimasel etapil enam esikohaheitlusse ei sekkunud. Tammjärv möödus Rehemaast ning tõi Tartu Suusaklubile Eesti meistritiitli. Finišis lahutas kahte esimest 18 sekundit. "Kõik mehed õnnestusid hästi," tunnistas Tammjärv. "Kaks esimest vahetust tegid mulle suurepärase eeltöö ja ma pidin viimases vahetuses ainult vormistama."

Rehemaa enda sõiduga päris rahule ei jäänud. "Kahju, et ma ei suutnud koos Kareliga minna," sõnas Rehemaa. "Mõtlesin, et hoian alguses tagasi ja sõidan siis temaga koos, kuid Karel oli täna võimas. Mul polnud talle täna midagi vastu panna."

Kolmanda koha said mullused Eesti meistrid CFC Jaak Mae Suusakoolist Timo Simonlatser, Henri Roos ja Martin Remmelg.

Naiskondi oli täna stardis üheksa. Ligi pooleteist minutilise eduga konkurentide ees sai võidu Karupesa Team Triin Ojaste, Laura Alba ja Mariel Merlii Pulles. "Kulda on alati hea võita," rõõmustas Ojaste. "Tulin võistkonda välja päästma, sest mul ei olnud plaanis tänavu rohkem võistelda."