FCI Tallinna peatreener: teisel poolajal mängisime oma rõõmuks

Tiitlikaitsja Tallinna FCI on pärast avavooru üllatuskaotust Tartus Tammekale läinud tasapisi üha paremasse hoogu. Hooaja esimeses kodumängus alistati meistriliigasse naasnud Viljandi Tulevik 5:0. Skoori avamine võttis küll üle poole tunni aega, aga siis löödi paariminutiliste vahedega kiiresti kolm väravat. Kirill Nesterov viis valitseva meistri 32. minutil juhtima, täna kaks väravat löönud Albert Prosa oli kohe otsa täpne ja poolajaks juhiti juba 3:0, kui nurgalöögist tulnud palli saatis otse õhust Tuleviku väravat kaitsnud Karl-Rometi Nõmme selja taha Pavel Dõmov.

"Me jäime 1-1 olukordades vastasele alla. See tekitas neile ruumi ja nii need esimesed väravad tulid," ütles Tuleviku peatreener Aivar Lillevere ETV spordisaatele. "Vastasel on hea mängutempo ja pressingukiirus, mistõttu jääme surve alla. Oleme amatöörmeeskond ja peame olukorraga harjuma."

FCI ei saanud kasutada kolme olulist mängijat: Ofosu Appiah oli eemal kaartide, Jevgeni Harin vigastuse ja Dmitri Kruglov haiguse tõttu. Ja ehkki teist poolaega ei domineeritud enam sarnaselt esimese kolmveerandtunniga, löödi ikkagi veel kaks väravat. Prosa teise tabamuse kõravl tegi skoori ka Sergei Tumasjan, penaltist, kui eelnevalt oli pall puutunud karistulöögi järel karistusalas Tuleviku mängija kätt.

"Suutsime avapoolajal luua palju võimalusi ja lõime kolm väravat," sõnas FCI juhendaja Aleksandr Puštov. "Mäng oli põhimõtteliselt avapoolajaga tehtud, teisel poolajal mängiti juba rõõmuks ja tulemusele vastavalt. Saime teenitud võidu. Nädal tagasi suutsime Narvas võita piisavalt raske mängu, täna oli ülekaal suur. Nüüd läheme rahulikult väiksele puhkusele, valmistume ja jätkame võitlust."

Premium liiga avavoorus Sillamäe Kalevit võitnud Tuleviku paremad momendid tekkisid kontrarünnakutest, ehkki Matvei Igonen FCI väravas sai võrdlemisi lihtsa tööpäeva. Premium liiga mängud jätkuvad pärast koondisepausi paari nädala pärast.