Arsene Wengeril on tulevikuplaanid paigas

Inglismaa jalgpalliklubi Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger lausus pärast 1:3 kaotusmängu West Bromwich Albioni vastu, et ta on oma tuleviku suhtes otsusele jõudnud.

Viimased 21 aastat Arsenalis veetnud prantslast on viimastel nädalatel tabanud järjekordne kriitikalaine. Viiest Premier League'i mängust on kaotatud neli ning Müncheni Bayernile kaotati Meistrite liiga 1/8-finaalis kahe mängu kokkuvõttes 2:10, vahendas Soccernet.ee.

Wenger ei ole endiselt sõlminud uut lepingut ning tänase mängu jooksul lendas üle West Bromi kodustaadioni nii Wengerit toetav kui ka Wengeri lahkumist nõudev lennuk.

"Ärge muretsege, ma tean, mida ma oma tulevikuga teen," sõnas prantslane. "Te saate varsti sellest teada. Aga täna ma üleliia ei muretse selle pärast. Me oleme unikaalselt halvas seisus, mida meil pole olnud 20 aastat. Me kaotame mängu mängu järel praegusel hetkel - see on minu jaoks palju olulisem, kui minu tulevik."